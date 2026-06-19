Aaj ka Panchang 19 June 2026 (पंचांग 19 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि दोपहर 4 बजकर 59 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज शीतला षष्ठी का व्रत रखा जा रहा है। आज के दिन शिव जी और देवी पार्वती के पवित्र विवाह का प्रतीक के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को विशेष रूप से ओडिशा के संबलपुर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही आज आश्लेषा के साथ मघा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुक्रवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
अमांत महीना- ज्येष्ठ (अधिक)
पूर्णिमांत महीना-ज्येष्ठ (अधिक)
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक संवत- 1948, पराभव
तिथि – पंचमी 04:59 पी एम तक, फिर षष्ठी
पक्ष – शुक्ल पक्ष
वार –शुक्रवार
व्रत-शीतला षष्ठी
नक्षत्र -अश्लेशा – 10:06 ए एम तक, फिर मघा
योग – हर्षण – 02:53 पी एम तक, फिर वज्र
करण
बव – 05:53 ए एम तक
बालव – 04:59 पी एम तक
कौलव – 04:17 ए एम, जून 20 तक
तैतिल
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:40 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त -04:17 ए एम से 05:01 ए एम
गोधूलि मुहूर्त-06:40 पी एम से 07:03 पी एम
आज का अशुभ मुहुर्त
राहुकाल -10:37 ए एम से 12:14 पी एम
यमगण्ड -03:28 पी एम से 05:05 पी एम
गुलिक काल -07:23 ए एम से 09:00 ए एम
दुर्मुहूर्त-08:21 ए एम से 09:13 ए एम, 12:40 पी एम से 01:31 पी एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय -05:46 सुबह
सूर्यास्त -6:42 शाम
चंद्रोदय -10:00 ए एम
चन्द्रास्त-10:41 पी एम
दिशा शूल-पश्चिम
चंद्र राशि – कर्क – 10:06 ए एम तक संचार करेंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
सूर्य राशि -मिथुन
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।