Aaj Ka Panchang 19 February 2026 (19 फरवरी 2026 का पंचांग): आज 19 फरवरी 2026 को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो दोपहर 3:58 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। फुलेरा दूज मनाई जा रही है, जिसमें राधा-कृष्ण की पूजा और फूलों की होली खेली जाती है। चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहेंगे, जबकि सूर्य कुंभ में। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं, जबकि राहुकाल, यमगण्ड अशुभ मुहूर्त हैं। दिन का चौघड़िया शुभ और अमृत है।

आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि दोपहर 3 बजकर 58 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। आज फुलेरा दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आज राधा रानी और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने के साथ फूलों की होली खेली जाती है। इसके साथ ही चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहेंगे और सूर्य कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 19 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त
शक सम्वत – 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत – फाल्गुन
अमांत – माघ

द्वितीया – 03:58 पी एम तक, फिर तृतीया
पक्ष –शुक्ल पक्ष
वार – गुरुवार

नक्षत्र

पूर्व भाद्रपद – 08:52 पी एम तक, फिर उत्तर भाद्रपद

योग

सिद्ध – 08:42 पी एम तक, फिर साध्य

करण

कौलव – 03:58 पी एम तक
तैतिल – 03:21 ए एम, फरवरी 20 तक, फिर गर

Aaj Ka Panchang 19 February 2026: आज का पंचांग 19 फरवरी 2026 (Image Source- Chatgpt)

आज का पर्व- फुलेरा दूज

आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। आज राधा रानी और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने के साथ फूलों की होली खेली जाती है। ये पर्व होली आने का संकेत होता है।

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – 12:12 पी एम से 12:57 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त – 05:14 ए एम से 06:05 ए एम
गोधूलि मुहूर्त – 06:11 पी एम से 06:37 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल -01:59 पी एम से 03:24 पी एम
यमगण्ड – 06:56 ए एम से 08:20 ए एम
गुलिक काल – 09:45 ए एम से 11:10 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:42 ए एम से 11:27 ए एम, फिर 03:13 पी एम से 03:58 पी एम

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय –06:56 ए एम
सूर्यास्त -06:14 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय -07:53 ए एम
चन्द्रास्त – 08:10 पी एम

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 19 February 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ- 12:35 पी एम से 01:59 पी एम
अमृत- 01:59 पी एम से 03:24 पी एम
शुभ – 06:56 ए एम से 08:20 ए एम
चर- 11:10 ए एम से 12:35 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ: 03:45 ए एम से 05:20 ए एम, फरवरी 20
अमृत: 06:14 पी एम से 07:49 पी एम
चर: 07:49 पी एम से 09:24 पी एम
लाभ: 12:34 ए एम से 02:09 ए एम, फरवरी 20

दिशा शूल- दक्षिण
चंद्र राशि -कुंभ – 03:00 पी एम तक, फिर मीन
सूर्य राशि- कुंभ

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।