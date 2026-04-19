Aaj Ka Panchang 19 April 2026 (पंचांग 19 अप्रैल 2026): वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि सुबह 10 बजकर 49 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में आज अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती पड़ रही है। आज लक्ष्मी जी, कुबेर जी के साथ विष्णु जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आज सोना-चांदी के साथ अन्य चीजों की खरीदारी करना लाभकारी माना जाता है। आज चंद्रमा दोपहर12 बजकर 31 मिनट पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। । आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 19 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

Akshaya Tritiya 2026 LIVE: अक्षय तृतीया पर 1OO साल बाद महासंयोग, जानें पूजा-खरीदारी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा सहित सबकुछ

तिथि- द्वितीया – 10:49 ए एम तक, तृतीया
पक्ष – शुक्ल पक्ष
वार – रविवार
नक्षत्र – भरणी – 07:10 ए एम तक, फिर कृत्तिका आरंभ

योग

आयुष्मान – 08:02 पी एम तक, फिर सौभाग्य
त्रिपुष्कर योग – 07:10 एएम – 10:49 पीएम

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करण

कौलव – 10:49 ए एम तक
तैतिल – 09:07 पी एम तक, फिर गर

आज का पर्व- अक्षय तृतीया, पशुराम जयंती

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त -11:54 ए एम से 12:46 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त –04:23 ए एम से 05:08 ए एम
गोधूलि मुहूर्त –06:48 पी एम से 07:10 पी एम

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आज का अशुभ समय

राहुकाल – 05:12 पी एम से 06:49 पी एम
यमगण्ड -12:20 पी एम से 01:58 पी एम
गुलिक काल -03:35 पी एम से 05:12 पी एम
दुर्मुहूर्त-05:05 पी एम से 05:57 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:52 ए एम
सूर्यास्त –06:49 पी एम
चंद्रोदय –06:52 ए एम
चन्द्रास्त -09:09 पी एम

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दिशा शूल-पश्चिम

चंद्र राशि -मेष – 12:31 पी एम तक
सूर्य राशि -मेष

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 19 April 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 09:06 ए एम से 10:43 ए एम
अमृत चौघड़िया: 10:43 ए एम से 12:20 पी एम
शुभ चौघड़िया: 01:58 पी एम से 03:35 पी एम
चर चौघड़िया: 07:29 ए एम से 09:06 ए एम

रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 06:49 पी एम से 08:12 पी एम
अमृत चौघड़िया: 08:12 पी एम से 09:34 पी एम
चर चौघड़िया: 09:34 पी एम से 10:57 पी एम
लाभ चौघड़िया: 01:43 ए एम से 03:05 ए एम, अप्रैल 20

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।