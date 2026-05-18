Aaj Ka Panchang 18 May 2026 (पंचांग 18 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 05:53 तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रोहिणी व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में रात 10 बजकर 5 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 18 मई का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:32 AM

सूर्यास्त – 7:02 PM

चन्द्रोदय – May 18 6:22 AM

चन्द्रास्त – May 18 9:14 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

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आज की तिथि

शुक्ल पक्ष द्वितीया – May 17 09:41 PM – May 18 05:53 PM

शुक्ल पक्ष तृतीया – May 18 05:53 PM – May 19 02:18 PM

आज का नक्षत्र

रोहिणी – May 17 02:32 PM – May 18 11:31 AM

म्रृगशीर्षा – May 18 11:31 AM – May 19 08:41 AM

आज का करण

बालव – May 17 09:41 PM – May 18 07:46 AM

कौलव – May 18 07:46 AM – May 18 05:53 PM

तैतिल – May 18 05:53 PM – May 19 04:03 AM

गर – May 19 04:03 AM – May 19 02:18 PM

आज का योग

सुकर्मा – May 18 01:59 AM – May 18 09:47 PM

धृति – May 18 09:47 PM – May 19 05:48 PM

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

रोहिणी व्रत

सोमवार व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 7:14 AM – 8:55 AM

यम गण्ड – 10:36 AM – 12:17 PM

कुलिक – 1:58 PM – 3:39 PM

दुर्मुहूर्त – 12:44 PM – 01:38 PM, 03:26 PM – 04:20 PM

वर्ज्यम् – 04:31 AM – 05:55 AM, 04:27 PM – 05:52 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 08:43 AM – 10:07 AM, 12:54 AM – 02:19 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:56 AM – 04:44 AM

आनन्दादि योग

वर्धमान Upto – 11:31 AM

आनन्द

सूर्य राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मई 18, 10:04 PM तक वृषभ राशि उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।