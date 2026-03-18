Aaj Ka Panchang 18 March 2026 (18 मार्च का पंचांग): आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि सुबह 8 बदकर 25 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज पंचक के साथ खरमास भी चल रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, चौघड़ियां मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 18 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2082, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

तिथि – चतुर्दशी – 08:25 ए एम तक, फिर अमावस्या

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार – बुधवार

नक्षत्र – पूर्व भाद्रपद 19 मार्च को 05:21 ए एम

योग – शुभ – 19 मार्च को 04:01 एएम तक

करण

शकुनि – 08:25 ए एम तक

चतुष्पाद – 07:43 पी एम तक, फिर नाग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:36 एएम

सूर्यास्त – 6:33 पीएम

चन्द्रोदय – सुबह 5:55 एएम

चन्द्रास्त – शाम 6:03 PM

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 12:34 पीएम– 2:04 पीएम

यम गण्ड – 8:06 एएम– 9:35 एएम

कुलिक – 11:05 एएम– 12:34 पीएम

दुर्मुहूर्त – 12:11 पीएम– 12:58 पीएम

वर्ज्यम् – 12:20 पीएम– 01:53 पीएम

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 09:37 पीएम– 11:09 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:59 एएम– 05:47 एएम

गोधूलि मुहूर्त– 06:28 पी एम से 06:52 पी एम

दिशा शूल – उत्तर

चंद्र राशि – कुंभ रात 11:36 पी एम तक, फिर मीन

सूर्य राशि – मीन

आज का चौघड़ियां मुहूर्त 18 मार्च 2026

दिन का चौघड़िया

रोग – अमंगल- 06:29 ए एम से 07:59 ए एम

उद्वेग – अशुभ- 07:59 ए एम से 09:29 ए एमवार वेला

चर – सामान्य- 09:29 ए एम से 10:59 ए एम

लाभ – उन्नति- 10:59 ए एम से 12:30 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 12:30 पी एम से 02:00 पी एम

काल – हानि- 02:00 पी एम से 03:30 पी एमकाल वेला

शुभ – उत्तम- 03:30 पी एम से 05:00 पी एम

रोग – अमंगल- 05:00 पी एम से 06:30 पी एम

रात्रि का चौघड़िया

काल – हानि- 06:30 पी एम से 08:00 पी एम

लाभ – उन्नति- 08:00 पी एम से 09:30 पी एमकाल रात्रि

उद्वेग – अशुभ- 09:30 पी एम से 10:59 पी एम

शुभ – उत्तम- 10:59 पी एम से 12:29 ए एम, मार्च 18

अमृत – सर्वोत्तम- 12:29 ए एम से 01:59 ए एम, मार्च 18

चर – सामान्य- 01:59 ए एम से 03:28 ए एम, मार्च 18

रोग – अमंगल- 03:28 ए एम से 04:58 ए एम, मार्च 18

काल – हानि- 04:58 ए एम से 06:28 ए एम, मार्च 18

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।