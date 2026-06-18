Aaj Ka Panchang 18 June 2026 ( पंचांग 18 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि शाम 6 बजकर 58 मिनट तक रहने वाली है। फिर पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज वरद चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा आज गुरु पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं गुरुवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

अमांत महीना- ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना-ज्येष्ठ (अधिक)

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक संवत- 1948, पराभव

तिथि -चतुर्थी – 06:58 पी एम तक, पञ्चमी

पक्ष -शुक्ल पक्ष

वार –गुरुवार

नक्षत्र -पुष्य – 11:32 ए एम तक, फिर अश्लेषा

व्रत- वद चतुर्थी

योग

व्याघात – 05:35 पी एम तक, फिर हर्षण

अमृतसिद्धि योग – 05:45 एएम – 11:32 एएम

गुरु पुष्य योग – 05:45 एएम- 11:32 एएम

सर्वार्थसिद्धि योग – 05:45 एएम-11:32 एएम

करण

वणिज – 08:13 ए एम तक

विष्टि – 06:58 पी एम तक

बव

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त -11:48 ए एम से 12:39 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त -04:17 ए एम से 05:01 ए एम

गोधूलि मुहूर्त -06:40 पी एम से 07:02 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल -01:50 पी एम से 03:27 पी एम

यमगण्ड -05:46 ए एम से 07:23 ए एम

गुलिक काल -09:00 ए एम से 10:37 ए एम

दुर्मुहूर्त-10:04 ए एम से 10:56 ए एम, 03:15 पी एम से 04:06 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:46 सुबह

सूर्यास्त -6:41 शाम

चंद्रोदय -09:01 ए एम

चन्द्रास्त -09:57 पी एम

दिशा शूल-दक्षिण

चंद्र राशि -कर्क

सूर्य राशि -मिथुन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।