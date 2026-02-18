Aaj Ka Panchang 18 February 2026 (18 फरवरी 2026 का पंचांग): आज 18 फरवरी 2026, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो शाम 4:57 बजे तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। शतभिषा और पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र, शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य कुंभ राशि में हैं। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं, जबकि राहुकाल, यमगण्ड अशुभ मुहूर्त हैं। सूर्योदय 6:57 AM और सूर्यास्त 6:13 PM पर होगा। चंद्रोदय 7:22 AM और चंद्रास्त 7:10 PM पर होगा।

26 फरवरी से मेष, कर्क और धनु राशि के जातकों के करियर और व्यापार पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव, बुद्धि के दाता बुध चलेंगे उल्टी चाल

आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के साथ बुधवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि शाम 4 बजकर 57 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र के साथ शिव और सिद्ध योग बन रहा है। चंद्रमा और सूर्य कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 18 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

Also Read

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त
शक सम्वत – 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत – फाल्गुन
अमांत – माघ
तिथि – प्रतिपदा – 04:57 पी एम तक, द्वितीया
पक्ष – कृष्ण पक्ष
वार – बुधवार

Also Read

नक्षत्र

शतभिषा – 09:16 पी एम तक, फिर पूर्व भाद्रपद

योग

शिव – 10:45 पी एम तक, फिर सिद्ध

करण

बव – 04:57 पी एम तक
बालव – 04:31 ए एम, फरवरी 19 तक, फिर कौलव

Also Read

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त – 05:15 ए एम से 06:06 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:10 पी एम से 06:36 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 12:35 पी एम से 01:59 पी एम
यमगण्ड –08:21 ए एम से 09:46 ए एम
गुलिक काल – 11:10 ए एम से 12:35 पी एम
दुर्मुहूर्त- 12:12 पी एम से 12:57 पी एम

Also Read

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय – 06:57 ए एम
सूर्यास्त – 06:13 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 07:22 ए एम
चन्द्रास्त – 07:10 पी एम

Also Read

दिशा शूल- उत्तर
चंद्र राशि –कुंभ
सूर्य राशि – कुंभ

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
तुला वार्षिक राशिफलवृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026
धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।