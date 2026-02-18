Aaj Ka Panchang 18 February 2026 (18 फरवरी 2026 का पंचांग): आज 18 फरवरी 2026, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो शाम 4:57 बजे तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। शतभिषा और पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र, शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य कुंभ राशि में हैं। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं, जबकि राहुकाल, यमगण्ड अशुभ मुहूर्त हैं। सूर्योदय 6:57 AM और सूर्यास्त 6:13 PM पर होगा। चंद्रोदय 7:22 AM और चंद्रास्त 7:10 PM पर होगा।

आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के साथ बुधवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि शाम 4 बजकर 57 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र के साथ शिव और सिद्ध योग बन रहा है। चंद्रमा और सूर्य कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 18 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि – प्रतिपदा – 04:57 पी एम तक, द्वितीया

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार – बुधवार

नक्षत्र

शतभिषा – 09:16 पी एम तक, फिर पूर्व भाद्रपद

योग

शिव – 10:45 पी एम तक, फिर सिद्ध

करण

बव – 04:57 पी एम तक

बालव – 04:31 ए एम, फरवरी 19 तक, फिर कौलव

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं

ब्रह्म मुहूर्त – 05:15 ए एम से 06:06 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:10 पी एम से 06:36 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 12:35 पी एम से 01:59 पी एम

यमगण्ड –08:21 ए एम से 09:46 ए एम

गुलिक काल – 11:10 ए एम से 12:35 पी एम

दुर्मुहूर्त- 12:12 पी एम से 12:57 पी एम

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय – 06:57 ए एम

सूर्यास्त – 06:13 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 07:22 ए एम

चन्द्रास्त – 07:10 पी एम

दिशा शूल- उत्तर

चंद्र राशि –कुंभ

सूर्य राशि – कुंभ

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।