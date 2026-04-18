Aaj Ka Panchang 18 April 2026 (पंचांग 18 अप्रैल 2026): आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि दोपहर 2 बजकर 10 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज अश्विनी, भरणी नक्षत्र के साथ आयुष्मान के सा सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 18 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

शक सम्वत – 1948, पराभव

अमांत महीना – चैत्र

पूर्णिमांत महीना – वैशाख

तिथि- प्रतिपदा – 02:10 पी एम तक, फिर द्वितीया आरंभ

पक्ष –शुक्ल पक्ष

वार –शनिवार

नक्षत्र – अश्विनी – 09:42 ए एम तक , फिर भरणी

योग – प्रीति – 11:56 पी एम तक, फिर आयुष्मान

करण

बव – 02:10 पी एम तक

बालव – 12:30 ए एम, अप्रैल 19 तक

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – 11:54 ए एम से 12:46 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:24 ए एम से 05:08 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:47 पी एम से 07:09 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 09:06 ए एम से 10:43 ए एम

यमगण्ड – 01:57 पी एम से 03:34 पी एम

गुलिक काल – 05:52 ए एम से 07:29 ए एम

दुर्मुहूर्त- 05:52 ए एम से 06:44 ए एम, 06:44 ए एम से 07:36 ए एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 05:52 ए एम

सूर्यास्त – 06:48 पी एम

चंद्रोदय – 06:08 ए एम

चन्द्रास्त- 07:56 पी एम

दिशा शूल- पूर्व

चंद्र राशि- मेष

सूर्य राशि- मेष

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।