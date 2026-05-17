Aaj Ka Panchang 17 May 2026 (पंचांग 17 मई 2026): ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि सुबह 9 बजकर 41 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र के साथ शोभन, अतिगण्ड योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज से अधिक मास का भी आरंभ हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 16 मई का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – बैशाख
तिथि – प्रतिपदा – 09:40 पी एम तक, द्वितीया
पक्ष –शुक्ल पक्ष
वार –रविवार
व्रत-त्योहार- अधिक मास आरंभ, चंद्र दर्शन
नक्षत्र – कृत्तिका – 02:32 पी एम तक, फिर रोहिणी
योग
शोभन – 06:15 ए एम तक
अतिगण्ड – 02:00 ए एम, मई 18 तक
करण
किंस्तुघ्न – 11:36 ए एम तक
बव – 09:40 पी एम तक
बालव
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त-11:50 ए एम से 12:45 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त –04:06 ए एम से 04:48 ए एम
गोधूलि मुहूर्त– 07:05 पी एम से 07:26 पी एम
आज का अशुभ समय
राहुकाल –05:24 पी एम से 07:06 पी एम
यमगण्ड – 12:18 पी एम से 02:00 पी एम
गुलिक काल – 03:42 पी एम से 05:24 पी एम
दुर्मुहूर्त- 05:17 पी एम से 06:12 पी एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 05:29 ए एम
सूर्यास्त – 07:06 पी एम
चंद्रोदय – 05:30 ए एम
चन्द्रास्त – 07:58 पी एम
दिशा शूल- पश्चिम
चंद्र राशि – वृषभ
सूर्य राशि – वृषभ
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।