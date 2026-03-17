Aaj Ka Panchang 17 March 2026 (17 मार्च का पंचांग):आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9 बजकर 33 मिनट तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। आज मासिक शिवरात्रि, भद्रा, पञ्चक, आडल योग, साध्य योग हैं। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 17 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

14 अप्रैल से मेष, सिंह और कर्क राशि वालों के जीवन में आ सकता है सकारात्मक बदलाव, ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:32 AM

सूर्यास्त – 6:26 PM

चन्द्रोदय – Mar 17 5:20 AM

चन्द्रास्त – Mar 17 4:54 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी – Mar 16 09:41 AM – Mar 17 09:23 AM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी – Mar 17 09:23 AM – Mar 18 08:25 AM

आज का नक्षत्र

शतभिषा – Mar 17 06:22 AM – Mar 18 06:09 AM

पूर्वभाद्रपदा – Mar 18 06:09 AM – Mar 19 05:21 AM

आज का करण

वणिज – Mar 16 09:37 PM – Mar 17 09:23 AM

विष्टि – Mar 17 09:23 AM – Mar 17 08:59 PM

शकुनि – Mar 17 08:59 PM – Mar 18 08:25 AM

आज का योग

सिद्ध – Mar 16 09:36 AM – Mar 17 08:14 AM

साध्य – Mar 17 08:14 AM – Mar 18 06:21 AM

शुभ – Mar 18 06:21 AM – Mar 19 04:01 AM

आज का वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

रंग तेरस

मास शिवरात्रि

मधु कृष्ण त्रयोदशी

अशुभ काल

राहुकाल – 3:27 PM – 4:57 PM

यम गण्ड – 9:30 AM – 11:00 AM

कुलिक – 12:29 PM – 1:58 PM

दुर्मुहूर्त – 08:55 AM – 09:42 AM, 11:16 PM – 12:04 AM

वर्ज्यम् – 01:30 PM – 03:05 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 PM – 12:53 PM

अमृत काल – 11:00 PM – 12:35 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:55 AM – 05:43 AM

मासिक शिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त

इस दिन निशा काल में पूजा का समय देर रात 12 बजकर 06 मिनट से 12 बजकर 55 मिनट तक है।

आनन्दादि योग

मृत्यु Upto – 06:09 AM

काण

सूर्य राशि

सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।