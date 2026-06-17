Aaj Ka Panchang 17 June 2026 (आज का पंचांग 17 जून 2026): आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि रात 9 बजकर 38 मिनट तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र के साथ त्रिपुष्कर, अमृत सिद्धि के साथ पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार बुधवार का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

तिथि -तृतीया – 09:38 रात्रि, जून 17 तक, चतुर्थी
पक्ष –शुक्ल पक्ष
वार –बुधवार

नक्षत्र –पुनर्वसु – 01:37 दोपहर तक,पुष्य

योग- ध्रुव – 08:51 रात्रि तक, फिर व्याघात

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करण

तैतिल – 11:11 सुबह तक
गर – 09:38 दोपहर तक
वणिज

अमांत महीना -ज्येष्ठ
पूर्णिमांत महीना –ज्येष्ठ

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आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त -कोई नहीं

ब्रह्म मुहूर्त -04:02 से 4:43 सुबह
गोधूलि मुहूर्त -07:19 से 07:39 शाम

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आज का अशुभ समय

राहुकाल -12:22 दोपहर से 2:06 दोपहर
यमगण्ड -07:08 से 08:52 सुबह
गुलिक काल -10:37 सुबह से 12:22 दोपहर
दुर्मुहूर्त-11:54 सुबह से 12:50 दोपहर

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:23 सुबह
सूर्यास्त -7:20 शाम
चंद्रोदय -07:32 सुबह
चन्द्रास्त- 09:45 शाम

धर्म गाथा- माता विनता को दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत ले आए गरुड़, प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दिए ये 2 वरदान

दिशा शूल -उत्तर
चंद्र राशि -मिथुन, 08:13 सुबह, फिर कर्क

सूर्य राशि -मिथुन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।