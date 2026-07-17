Aaj Ka Panchang 17 July 2026 (आज का पंचांग 17 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 06 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज अनिरुद्ध चतुर्थी, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग है। आज मघा नक्षत्र शाम 6 बजकर 34 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज सिंह रशि में संचरण करेंगे। आइए जानते हैं शुक्रवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:38 AM

सूर्यास्त – 7:15 PM

चन्द्रोदय – Jul 17 8:32 AM

चन्द्रास्त – Jul 17 9:37 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष तृतीया – Jul 16 08:53 AM – Jul 17 06:28 AM

शुक्ल पक्ष चतुर्थी [ क्षय तिथि ] – Jul 17 06:28 AM – Jul 18 04:42 AM

शुक्ल पक्ष पंचमी – Jul 18 04:43 AM – Jul 19 03:43 AM

आज का नक्षत्र

मघा – Jul 16 07:52 PM – Jul 17 06:34 PM

पूर्व फाल्गुनी – Jul 17 06:34 PM – Jul 18 06:00 PM

आज का करण

गर – Jul 16 07:36 PM – Jul 17 06:28 AM

वणिज – Jul 17 06:28 AM – Jul 17 05:30 PM

विष्टि – Jul 17 05:30 PM – Jul 18 04:43 AM

बव – Jul 18 04:43 AM – Jul 18 04:07 PM

आज का योग

व्यातीपात – Jul 17 01:21 AM – Jul 17 10:45 PM

वरीयान – Jul 17 10:45 PM – Jul 18 08:45 PM

वार

शुक्रवार

त्यौहार और व्रत

वरद चतुर्थी

अशुभ काल

राहुकाल – 10:45 AM – 12:27 PM

यम गण्ड – 3:51 PM – 5:33 PM

कुलिक – 7:20 AM – 9:02 AM

दुर्मुहूर्त – 08:22 AM – 09:16 AM, 12:54 PM – 01:48 PM

वर्ज्यम् – 07:13 AM – 08:44 AM, 02:22 AM – 03:56 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:54 PM

अमृत काल – 04:18 PM – 05:49 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:03 AM – 04:51 AM

आनन्दादि योग

काण Upto – 06:34 PM

सिद्धि

सूर्य राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।