Aaj Ka Panchang 17 February 2026 (17 फरवरी 2026 का पंचांग): आज 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन मास की अमावस्या और भौमवती अमावस्या है। साल का पहला सूर्य ग्रहण भी कुंभ राशि में लग रहा है, जो दोपहर 3:26 से शाम 7:57 तक रहेगा। अमावस्या शाम 5:30 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी। आज अग्नि पंचक भी शुरू हो रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त हैं, जबकि राहुकाल अशुभ है। इस दिन स्नान-दान और पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने के साथ-साथ भौमवती अमावस्या भी है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि शाम 5:30 तक रहने वाली है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। आज सूर्य और चंद्रमा दोनों की कुंभ राशि में विराजमान होंगे। इसके साथ ही आज से अग्नि पंचक आरंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 17 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि- अमावस्या शाम 05:34 बजे तक, फिर प्रतिपदा तिथि आरंभ

वार- सोमवार

पक्ष- कृष्ण, शुक्ल

नक्षत्र- धनिष्ठा, रात 08:48 बजे तक, फिर शतभिषा आरंभ

योग- परिघ योग -पूरे दिन

करण

चतुष्पद- शाम 05:35 तक, फिर नाग आरंभ

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – 12:18 पी एम – 01:03 पी एम

अमृत काल – 10:39 ए एम – 12:17 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:24 ए एम – 06:12 ए एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 3:30 पी एम – 4:55 पी एम

यम गण्ड– 9:51 ए एम– 11:16 ए एम

कुलिक – 12:40 पी एम – 2:05 पी एम

दुर्मुहूर्त – 09:17 ए एम – 10:02 ए एम, 11:24 पी एम – 12:15 ए एम

वर्ज्यम् – 04:28 ए एम – 06:04 ए एम

आज का व्रत- भौमवती अमावस्या

आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या भी है। मंगलवार के दिन होने के कारण इसे भौमवती अमावस्या कहा जाएगा। आज स्नान-दान के साथ पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आज पीपल और तुलसी पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है।

सूर्य ग्रहण 2026

साल का पहला सूर्य ग्रहण भी आज पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:26 बजे से लेकर शाम 7:57 बजे तक रहेगा।

पंचक फरवरी 2026 आरंभ

द्रिक पंचांग के अनुसार आज से पंचक भी आरंभ हो रहे हैं। मंगलवार से शुरू होने के कारण इसे अग्नि पंचक कहा जाएगा। अग्नि पंचक की शुरुआत 17 फरवरी 2026, मंगलवार को सुबह 09:05 बजे से होगी। यह पंचक 21 फरवरी 2026, शनिवार को शाम 07:07 बजे तक रहेगा। इस दौरान अग्नि से संबंधित कार्य करते समय सावधानी बरतें।

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 17 February 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ: 11:11 ए एम से 12:35 पी एम

अमृत: 12:35 पी एम से 02:00 पी एम

शुभ: 03:24 पी एम से 04:48 पी एम

चर: 09:47 ए एम से 11:11 ए एम

रात का चौघड़िया

शुभ: 02:10 ए एम से 03:46 ए एम, फरवरी 17

अमृत: 03:46 ए एम से 05:22 ए एम, फरवरी 17

चर: 05:22 ए एम से 06:57 ए एम, फरवरी 17

लाभ: 0:59 पी एम से 12:34 ए एम, फरवरी 17

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय –06:56 ए एम

सूर्यास्त – 06:12 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 06:49 ए एम, फरवरी 17

चन्द्रास्त – 06:08 पी एम , 17 फरवरी

दिशा शूल- पूर्व

चंद्र राशि- 9:05 ए एम तक मकर राशि, फिर कुंभ राशि

सूर्य राशि- कुंभ

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।