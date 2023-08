Aaj ka Panchang 17 August 2023: सिंह संक्रांति के साथ बन रहा शिव योग, जानिए आज का पंचांग, राहुकाल, सूर्योदय-चंद्रोदय का समय

Aaj ka Panchang 17 August 2023: श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि शाम 5 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज काफी शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं आज का शुभ-अशुभ समय, राहुकाल सहित अन्य चीजें। आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 17 August 2023) आज की तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा – 16 अगस्त दोपहर 03 बजकर 08 मिनट से 17 अगस्त को शाम 5 बजकर 35 मिनट तक

श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया – 17 अगस्त को शाम 5 बजकर 35 मिनट से 8 अगस्त का शाम 6 बजकर 1 मिनट तक आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat) मघा नक्षत्र- 16 अगस्त को शाम 04 बजकर 57 मिनट से 17 अगस्त को शाम 7 बजकर 58 मिनट तक। इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। परिघ योग – सुबह से लेकर शाम 7 बजकर 29 मिनट तक

शिव योग- शाम 7 बजकर 29 मिनट तसे 8 अगस्त को शाम 8 बजकर 27 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त – दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक

अमृत काल – शाम 05 बजकर 16 मिनट से 07 बजकर 04 मिनट तक

अमृत काल – शाम 05 बजकर 16 मिनट से 07 बजकर 04 मिनट तक

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04 बजकर 31 मिनट से 05 बजकर 19 मिनट तक आज के व्रत-त्योहार (Today Vrat Tyohar) सिंह संक्रांति- आज दोपहर 1 बजकर 23 मिनट पर सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आज सिंह संक्रांति भी है। चंद्र दर्शन- शास्त्रों के अनुसार आज के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ दर्शन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय – सुबह 6 बजकर 07 मिनट

सूर्यास्त – शाम 6 बजकर 54 मिनट पर

चन्द्रोदय – 17 अगस्त को सुबह 6 बजकर 38 मिनट पर

चन्द्रास्त – शाम 7 बजकर 47 मिनट पर आज का अशुभ समय राहुकाल – दोपहर 2 बजकर 6 मिनट से 3 बजकर 42 मिनट तक

यम गण्ड – सुबह 6 बजकर 7 मिनट से 7 बजकर 43 मिनट तक

कुलिक – सुबह 9 बजकर 19 मिनट से 10 बजकर 55 मिनट तक

दुर्मुहूर्त – सुबह 10 बजकर 23 मिनट से 11 बजकर 14 मिनट तक, दोपहर 03 बजकर 29 मिनट से 04 बजकर 20 मिनट तक

