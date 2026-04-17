Aaj Ka Panchang 17 April 2026 (पंचांग 17 अप्रैल 2026): आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का अमावस्या तिथि के साथ शुक्रवार का है। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि शाम 05:21 तक रहेंगे। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज वैशाख अमावस्या पर रही है। आज के दिन स्नान-दान करने के साथ पितरों का तर्पण करना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आज चंद्रमा दोपहर 12 जबकर 2 मिनट तक मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 17 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

शक सम्वत – 1948, पराभव

अमांत महीना – चैत्र

पूर्णिमांत महीना – वैशाख

तिथि – अमावस्या 05:21 PM तक, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार – शुक्रवार

नक्षत्र – रेवती 12:02 PM तक, फिर अश्विनी

योग – वैधृति 07:22 AM तक , फिर विष्कुम्भ योग

करण

चतुष्पाद – 06:49 AM तक

नाग – 05:21 PM तक

किंस्तुघ्न – 03:47 AM, अप्रैल 18 तक

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – 11:55 AM से 12:46 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:25 AM से 05:09 AM

गोधूलि मुहूर्त – 06:46 PM से 07:08 PM

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 10:44 AM से 12:20 PM

यमगण्ड – 03:34 PM से 05:11 PM

गुलिक काल – 07:30 AM से 09:07 AM

दुर्मुहूर्त- 08:28 AM से 09:20 AM , 12:46 PM से 01:38 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 05:53 AM

सूर्यास्त – 06:47 PM

चंद्रोदय – चन्द्रोदय नहीं

चन्द्रास्त- 06:45 PM

दिशा शूल – पश्चिम

चंद्र राशि – मीन – 12:02 PM तक , फिर मेष

सूर्य राशि – मेष

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 17 April 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 07:30 ए एम से 09:07 ए एम

अमृत चौघड़िया: 09:07 ए एम से 10:44 ए एम

शुभ चौघड़िया: 12:20 पी एम से 01:57 पी एम

चर चौघड़िया: 05:11 पी एम से 06:47 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 12:20 ए एम से 01:43 ए एम, अप्रैल 18

अमृत चौघड़िया: 01:43 ए एम से 03:06 ए एम, अप्रैल 18

चर चौघड़िया: 03:06 ए एम से 04:29 ए एम, अप्रैल 18

लाभ चौघड़िया: 09:34 पी एम से 10:57 पी एम

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।