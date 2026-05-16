Aaj Ka Panchang 16 May 2026 (पंचांग 16 मई 2026): ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि पूरे दिन रहने वाली है, जो देर रात 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी। आज ज्येष्ठ अमावस्या के साथ शनि जयंती और वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज भरणी, कृत्तिका नक्षत्र के साथ शोभन योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 15 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

तिथि – अमावस्या – 01:30 ए एम, मई 17 तक, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार – शनिवार

नक्षत्र – भरणी – 05:30 पी एम तक, कृत्तिका

योग – सौभाग्य 10:26 ए एम तक, फिर शोभन

करण

चतुष्पाद – 03:22 पी एम तक

नाग – 01:30 ए एम, मई 17 तक, फिर किंस्तुघ्न

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – 11:50 ए एम से 12:44 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:06 ए एम से 04:48 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 07:04 पी एम से 07:24 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 08:53 ए एम से 10:35 ए एम

यमगण्ड –01:59 पी एम से 03:41 पी एम

गुलिक काल –05:30 ए एम से 07:12 ए एम

दुर्मुहूर्त- 05:30 ए एम से 06:24 ए एम, 06:24 ए एम से 07:18 ए एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:30 ए एम

सूर्यास्त -07:05 पी एम

चंद्रोदय – चन्द्रोदय नहीं

चन्द्रास्त – 06:43 पी एम

दिशा शूल –पूर्व

चंद्र राशि – मेष – 10:46 पी एम तक, फिर वृषभ

सूर्य राशि – वृषभ राशि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।