Aaj Ka Panchang 16 March 2026 (16 मार्च का पंचांग): फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 9 बजकर 40 मिनट तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। आज पापमोचनी एकादशी पारण, सोम प्रदोष व्रत, पञ्चक, आडल योग, विडाल और शिव योग हैं। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में शाम 6 बजकर 14 मिनट तक संचरण करेंगे।आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 16 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

Chaitra Amavasya 2026 Date: 18 या 19 मार्च कब है चैत्र अमावस्या, जानिए तिथि, दान- स्नान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:33 AM

सूर्यास्त – 6:25 PM

चन्द्रोदय – Mar 16 4:47 AM

चन्द्रास्त – Mar 16 3:53 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष द्वादशी – Mar 15 09:16 AM – Mar 16 09:41 AM

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी – Mar 16 09:41 AM – Mar 17 09:23 AM

आज का नक्षत्र

धनिष्ठा – Mar 16 05:56 AM – Mar 17 06:22 AM

शतभिषा – Mar 17 06:22 AM – Mar 18 06:09 AM

आज का करण

तैतिल – Mar 15 09:34 PM – Mar 16 09:41 AM

गर – Mar 16 09:41 AM – Mar 16 09:37 PM

वणिज – Mar 16 09:37 PM – Mar 17 09:23 AM

आज का योग

शिव – Mar 15 10:25 AM – Mar 16 09:36 AM

सिद्ध – Mar 16 09:36 AM – Mar 17 08:14 AM

आज का वार

सोमवार

आज का त्योहार और व्रत

सोम प्रदोष व्रत

प्रदोष व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 8:02 AM – 9:31 AM

यम गण्ड – 11:00 AM – 12:29 PM

कुलिक – 1:58 PM – 3:27 PM

दुर्मुहूर्त – 12:53 PM – 01:40 PM, 03:15 PM – 04:03 PM

वर्ज्यम् – 10:00 AM – 11:38 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 PM – 12:53 PM

अमृत काल – 07:46 PM – 09:23 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:56 AM – 05:44 AM

सोम प्रदोष व्रत 2026 पूजा मुहूर्त

सोम प्रदोष व्रत के दिन यानी कल पूजा का शुभ मुहूर्त- शाम 06 बजकर 29 मिनट से रात 08 बजकर 53 तक रहेगा>

आनन्दादि योग

शुभ Upto – 06:22 AM

अमृत

शिव योग- सुबह 9 बजकर 37 मिनट तक

सूर्य राशि

सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मार्च 16, 06:14 PM तक मकर राशि उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।