Aaj Ka Panchang 16 June 2026 (आज का पंचांग 16 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज चन्द्र दर्शन, त्रिपुष्कर योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही आज आर्द्रा नक्षत्र शाम 04 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…
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सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:27 AM
सूर्यास्त – 7:16 PM
चन्द्रोदय – Jun 16 6:14 AM
चन्द्रास्त – Jun 16 8:58 PM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – ज्येष्ठ
आज की तिथि
शुक्ल पक्ष द्वितीया – Jun 16 04:31 AM – Jun 17 12:52 AM
शुक्ल पक्ष तृतीया – Jun 17 12:52 AM – Jun 17 09:38 PM
आज का नक्षत्र
आद्रा – Jun 15 07:08 PM – Jun 16 04:12 PM
पुनर्वसु – Jun 16 04:12 PM – Jun 17 01:36 PM
आज का करण
बालव – Jun 16 04:31 AM – Jun 16 02:39 PM
कौलव – Jun 16 02:39 PM – Jun 17 12:52 AM
तैतिल – Jun 17 12:52 AM – Jun 17 11:12 AM
आज का योग
वृद्धि – Jun 16 04:38 AM – Jun 17 12:34 AM
ध्रुव – Jun 17 12:34 AM – Jun 17 08:50 PM
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आज का वार
मंगलवार
त्यौहार और व्रत
चंद्र दर्शन
अशुभ काल
राहुकाल – 3:48 PM – 5:32 PM
यम गण्ड – 8:54 AM – 10:38 AM
कुलिक – 12:21 PM – 2:05 PM
दुर्मुहूर्त – 08:13 AM – 09:08 AM, 11:20 PM – 12:01 AM
वर्ज्यम् – 02:54 AM – 04:20 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:54 AM – 12:49 PM
अमृत काल – 07:40 AM – 09:04 AM
ब्रह्म मुहूर्त – 03:51 AM – 04:39 AM
आनन्दादि योग
चर Upto – 04:12 PM
सुस्थिर
सूर्य राशि
सूर्य मिथुन राशि पर है
चंद्र राशि
चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।