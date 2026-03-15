Aaj Ka Panchang 15 March 2026 (15 मार्च का पंचांग): आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार आज सुबह 9 बजतर 16 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा अगले माह के लिए आज से खरमास आरंभ हो गए हैं, जिससे हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों में ब्रेक लग जाती है। इसके साथ आज सर्वार्थ सिद्धि, शवि योग के साथ श्रवण नक्षत्र बन रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 15 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

Papmochani Ekadashi 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग में पापमोचनी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग, पारण का समय और आरती

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

तिथि- एकादशी सुबह 09:16 मिनट तक, फिर द्वादशी तिथि आरंभ

वार– शनिवार

पक्ष- कृष्ण

आज का व्रत- पापमोचनी एकादशी

सूर्य का गोचर- सूर्य का मीन राशि में गोचर, खरमास आरंभ, मीन संक्रांति

नक्षत्र

श्रवण – 04:49 एएम – 16 मार्च 05:56 एएम

करण

बालव – 09:17 एएम तक

कौलव – 09:17 एएम – 09:34 पीएम

तैतिल – 09:34 पीएम – 16 मार्च 09:41 एएम

योग

परिघ – सुबह 10:25 तक, फिर शिव योग आरंभ

सर्वार्थसिद्धि योग – 4:49 एएम – 06:39 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:39 एएम

सूर्यास्त – 6:32 पीएम

चन्द्रोदय – 4:05 एएम

चन्द्रास्त – 3:09 पीएम

आज का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- 05:18 ए एम से 06:06 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 05:42 ए एम से 06:54 ए एम, 12:28 पी एम से 01:16 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:52 पी एम से 03:39 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:48 पी एम से 07:12 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:50 पी एम से 08:03 पी एम

अमृत काल- 07:26 ए एम से 09:12 ए एम

निशिता मुहूर्त- 12:28 ए एम, मार्च 16 से 01:16 ए एम, मार्च 16

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- 11:23 एएम से 12:52 पी एम

यमगण्ड- 03:51 पी एम से 05:21 पी एम

गुलिक काल- 08:24 ए एम से 09:53 ए एम

दुर्मुहूर्त- 04:56 पीएम– 05:44 पीएम

वर्ज्यम् – 09:00 एएम – 10:40 एएम

गण्ड मूल- 06:54 ए एम से 02:31 पी एम

आज का चौघड़ियां मुहूर्त 15 मार्च 2026

दिन का चौघड़िया

उद्वेग – अशुभ- 06:31 ए एम से 08:01 ए एम

चर – सामान्य- 08:01 ए एम से 09:31 ए एम

लाभ – उन्नति- 09:31 ए एम से 11:00 ए एम

अमृत – सर्वोत्तम- 11:00 ए एम से 12:30 पी एमवार वेला

काल – हानि- 12:30 पी एम से 02:00 पी एमकाल वेला

शुभ – उत्तम- 02:00 पी एम से 03:30 पी एम

रोग – अमंगल- 03:30 पी एम से 05:00 पी एम

उद्वेग – अशुभ- 05:00 पी एम से 06:29 पी एम

रात्रि का चौघड़िया

शुभ – उत्तम- 06:29 पी एम से 07:59 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 07:59 पी एम से 09:29 पी एम

चर – सामान्य- 09:29 पी एम से 11:00 पी एम

रोग – अमंगल– 11:00 पी एम से 12:30 ए एम, मार्च 16

काल – हानि- 12:30 ए एम से 02:00 ए एम, मार्च 16

लाभ – उन्नति- 02:00 ए एम से 03:30 ए एम, मार्च 16काल रात्रि

उद्वेग – अशुभ– 03:30 ए एम से 05:00 ए एम, मार्च 16

शुभ – उत्तम- 05:00 ए एम से 06:30 ए एम, मार्च 16

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।