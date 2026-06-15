Aaj Ka Panchang 15 June 2026 (आज का पंचांग 15 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की अमावस्या तिथि शाम 08 बजकर 23 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 30वाँ दिन, ज्येष्ठ अधिक मास समाप्त, मिथुन संक्रान्ति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या, इष्टि, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग है। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…
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सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:27 AM
सूर्यास्त – 7:15 PM
चन्द्रोदय – Jun 15 5:04 AM
चन्द्रास्त – Jun 15 7:58 PM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – ज्येष्ठ
आज की तिथि
कृष्ण पक्ष अमावस्या – Jun 14 12:20 PM – Jun 15 08:23 AM
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा [ क्षय तिथि ] – Jun 15 08:23 AM – Jun 16 04:31 AM
शुक्ल पक्ष द्वितीया – Jun 16 04:31 AM – Jun 17 12:52 AM
आज का नक्षत्र
म्रृगशीर्षा – Jun 14 10:13 PM – Jun 15 07:08 PM
आद्रा – Jun 15 07:08 PM – Jun 16 04:12 PM
आज का करण
नाग – Jun 14 10:22 PM – Jun 15 08:24 AM
किस्तुघन – Jun 15 08:24 AM – Jun 15 06:26 PM
बव – Jun 15 06:26 PM – Jun 16 04:31 AM
बालव – Jun 16 04:31 AM – Jun 16 02:39 PM
आज का योग
शूल – Jun 14 01:15 PM – Jun 15 08:55 AM
गण्ड – Jun 15 08:55 AM – Jun 16 04:38 AM
वृद्धि – Jun 16 04:38 AM – Jun 17 12:34 AM
आज का वार
सोमवार
त्यौहार और व्रत
अमावस्या
सोमवार व्रत
मिथुन संक्रांति
अशुभ काल
राहुकाल – 7:10 AM – 8:54 AM
यम गण्ड – 10:37 AM – 12:21 PM
कुलिक – 2:05 PM – 3:48 PM
दुर्मुहूर्त – 12:49 PM – 01:44 PM, 03:34 PM – 04:29 PM
वर्ज्यम् – 02:30 AM – 03:54 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:53 AM – 12:49 PM
अमृत काल – 11:27 AM – 12:51 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 03:51 AM – 04:39 AM
आनन्दादि योग
आनन्द Upto – 07:08 PM
कालदण्ड
सूर्या राशि
सूर्य जून 15, 12:49 PM तक वृषभ राशि, उपरांत मिथुन राशि में प्रवेश
चंद्र राशि
चन्द्रमा जून 15, 08:40 AM तक वृषभ राशि उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा।
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।