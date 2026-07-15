Aaj Ka Panchang 15 July 2026 (आज का पंचांग 15 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज आषाढ़ नवरात्रि, इष्टि, चन्द्र दर्शन, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं बुधवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:37 AM
सूर्यास्त – 7:16 PM
चन्द्रोदय – Jul 15 6:14 AM
चन्द्रास्त – Jul 15 8:23 PM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – आषाढ़
आज की तिथि
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा – Jul 14 03:13 PM – Jul 15 11:51 AM
शुक्ल पक्ष द्वितीया – Jul 15 11:51 AM – Jul 16 08:53 AM
आज का नक्षत्र
पुष्य – Jul 15 12:09 AM – Jul 15 09:46 PM
आश्लेषा – Jul 15 09:46 PM – Jul 16 07:52 PM
आज का करण
बव – Jul 15 01:30 AM – Jul 15 11:51 AM
बालव – Jul 15 11:51 AM – Jul 15 10:18 PM
कौलव – Jul 15 10:18 PM – Jul 16 08:53 AM
आज का योग
हर्षण – Jul 14 11:56 AM – Jul 15 08:04 AM
वज्र – Jul 15 08:04 AM – Jul 16 04:30 AM
सिद्धि – Jul 16 04:30 AM – Jul 17 01:21 AM
वार
बुधवार
त्यौहार और व्रत
चंद्र दर्शन
गुप्त नवरात्र प्रारंभ
अशुभ काल
राहुकाल – 12:27 PM – 2:09 PM
यम गण्ड – 7:19 AM – 9:02 AM
कुलिक – 10:44 AM – 12:27 PM
दुर्मुहूर्त – 11:59 AM – 12:54 PM
वर्ज्यम् – 07:21 AM – 08:47 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – Nil
अमृत काल – 03:59 PM – 05:26 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 04:02 AM – 04:50 AM
आनन्दादि योग
मातंग Upto – 09:46 PM
राक्षस
सूर्य राशि
सूर्य मिथुन राशि पर है
चंद्र राशि
चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।