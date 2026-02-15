Aaj Ka Panchang 15 February 2026 (15 फरवरी 2026 का पंचांग): आज का फाल्गुन मास के त्रयोदशी तिथि शाम को 5 बजकर 4 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। वहीं आज रविवार का दिन है। आज महा शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 15 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 7:03 AM

सूर्यास्त – 6:06 PM

चन्द्रोदय – Feb 15 5:36 AM

चन्द्रास्त – Feb 15 4:07 PM

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी – Feb 14 04:01 PM – Feb 15 05:05 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी – Feb 15 05:05 PM – Feb 16 05:34 PM

आज का नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा – Feb 14 06:16 PM – Feb 15 07:48 PM

श्रवण – Feb 15 07:48 PM – Feb 16 08:47 PM

आज का करण

वणिज – Feb 15 04:38 AM – Feb 15 05:05 PM

विष्टि – Feb 15 05:05 PM – Feb 16 05:24 AM

शकुनि – Feb 16 05:24 AM – Feb 16 05:34 PM

आज का वार

रविवार

त्यौहार और व्रत

मास शिवरात्रि

महाशिवरात्रि

अशुभ काल

राहुकाल – 4:43 PM – 6:06 PM

यम गण्ड – 12:35 PM – 1:58 PM

कुलिक – 3:20 PM – 4:43 PM

दुर्मुहूर्त – 04:38 PM – 05:22 PM

वर्ज्यम् – 11:58 PM – 01:38 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:13 PM – 12:57 PM

अमृत काल – 12:59 PM – 02:41 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:26 AM – 06:14 AM

महाशिवरात्रि पर चार पहर का पूजन मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त

निशिथ काल का पूजा का समय- 16 फरवरी की रात 12 बजकर 9 मिनट से लेकर 1 बजकर 1 मिनट

अभिजीत मुहूर्त : 12:13 पी एम से 12:58 पी एम

प्रथम प्रहर पूजन का समय 15 फरवरी को शाम 6 बजकर 11 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 22 मिनट तक रहेगा।

दूसरा प्रहर पूजा का समय 15 फरवरी की रात 9 बजकर 23 मिनट से लेकर 16 फरवरी की रात 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा।

तीसरा प्रहर पूजा का समय 16 फरवरी की रात 12 बजकर 35 मिनट से लेकर सुबह 3 बजकर 46 मिनट तक रहेगा।

चौथा प्रहर पूजा का समय 16 फरवरी को सुबह 3 बजकर 46 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 59 मिनट तक रहेगा।

आनन्दादि योग

मुसल Upto – 09:28 PM

गद

सूर्या राशि

सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

