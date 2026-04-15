Aaj Ka Panchang 15 April 2026 (आज का पंचांग 15 अप्रैल 2026): आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि रात 10 बजकर 31 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज प्रदोष व्रत के साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 15 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

अमांत महीना – चैत्र

पूर्णिमांत महीना – वैशाख

तिथि – त्रयोदशी – 10:31 पी एम तक, फिर चतुर्दशी

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार – बुधवार

नक्षत्र – पूर्व भाद्रपद – 03:22 पी एम तक, फिर उत्तर भाद्रपद

योग – ब्रह्म – 01:25 पी एम तक, फिर इन्द्र

व्रत– बुध प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि

करण

गर – 11:27 ए एम तक

वणिज – 10:31 पी एम तक, फिर विष्टि

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – कोई नहीं

ब्रह्म मुहूर्त – 04:26 ए एम से 05:11 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 06:45 पी एम से 07:07 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 12:21 पी एम से 01:57 पी एम

यमगण्ड – 07:32 ए एम से 09:08 ए एम

गुलिक काल – 10:45 ए एम से 12:21 पी एम

दुर्मुहूर्त- 11:55 ए एम से 12:47 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 05:56 ए एम

सूर्यास्त – 06:46 पी एम

चंद्रोदय – 04:56 ए एम, अप्रैल 16

चन्द्रास्त – 04:35 पी एम

दिशा शूल- उत्तर

चंद्र राशि –कुंभ – 09:37 ए एम तक, फिर मीन

सूर्य राशि – मेष

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 15 April 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 05:56 ए एम से 07:32 ए एम

अमृत चौघड़िया: 07:32 ए एम से 09:08 ए एम

शुभ चौघड़िया: 10:45 ए एम से 12:21 पी एम

चर चौघड़िया: 03:34 पी एम से 05:10 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 08:10 पी एम से 09:33 पी एम

अमृत चौघड़िया: 09:33 पी एम से 10:57 पी एम

चर चौघड़िया: 10:57 पी एम से 12:20 ए एम, अप्रैल 16

लाभ चौघड़िया: 03:07 ए एम से 04:31 ए एम, अप्रैल 16

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।