Aaj Ka Panchang 14 May 2026 (पंचांग 14 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि सुबह 11 बजकर 20 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज गुरु प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज रेवती, अश्विनी नक्षत्र के साथ प्रीति, आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 14 मई का संपूर्ण पंचांग…

तिथि – द्वादशी – 11:20 ए एम तक, फिर त्रयोदशी

पक्ष –कृष्ण पक्ष

वार –गुरुवार

नक्षत्र – रेवती – 10:34 पी एम तक, फिर अश्विनी

योग- प्रीति 05:53 पी एम तक, फिर आयुष्मान

व्रत-गुरु प्रदोष व्रत

करण

तैतिल – 11:20 ए एम तक

गर – 10:00 पी एम तक, फिर वणिज

आज का शुभ काल

अभिजित मुहूर्त – 11:50 ए एम से 12:44 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:07 ए एम से 04:49 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 07:02 पी एम से 07:23 पी एम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 01:59 पी एम से 03:40 पी एम

यमगण्ड – 05:31 ए एम से 07:12 ए एम

गुलिक काल – 08:54 ए एम से 10:36 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:02 ए एम से 10:56 ए एम, 03:27 पी एम से 04:21 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 05:31 ए एम

सूर्यास्त – 07:04 पी एम

चंद्रोदय – 03:59 ए एम, मई 15

चन्द्रास्त – 04:22 पी एम

13 मई को बुद्धि के दाता बुध करेंगे कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश, मेष, सिंह और तुला राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

दिशा शूल – दक्षिण

चंद्र राशि – मीन – 10:34 पी एम तक, फिर मेष

सूर्य राशि – मेष

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।