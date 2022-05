आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang): आज के दिन कोई भी शुभ काम करना हो तो कर सकते हैं। आज का दिन हर दृष्टि से शुभ फलदायी है। अगर किसी शुभ काम को शुरू करना हो, गाड़ी, मकान वस्त्र, आभूषण कुछ भी खरीदना हो तो यहां जान लीजिए शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त।

आज के पंचांग के अनुसार 14 मई 2022 शनिवार वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 03:22 PM तक उसके बाद चतुर्दशी है। हिन्दू पंचांग के अनुसार आज चित्रा नक्षत्र है। 14 मई 2022 शनिवार का दिन कुछ लोगों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है। पंचांग ज्योतिष के पांच अंगों का मेल है। जिसमें तिथि,वार, करण,योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। हर दिन की तिथि का निर्धारण सूर्य और चंद्मा में भेद के आधार पर होता है और पंचांग के आधार पर हर दिन के शुभ-अशुभ समय का निर्धारण करते हैं।

ऐसे बन रहा ग्रहों का शुभ संयोग: वैदिक पंचांग के अनुसार 13 मई को चंद्रमा 06:12 AM तक चन्द्रमा कन्या राशि में उसके बाद तुला राशि में संचार करेगा। शनि कुंभ राशि में और बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। साथ ही दो और ग्रह अपनी स्वराशि में रहेंगे. जिसके कारण यह एक उत्तम संयोग बन रहा है।

आज का पंचांग

तिथि: त्रयोदशी 03:22 PM तक उसके बाद चतुर्दशी

आज का नक्षत्र: चित्रा 05:28 PM तक उसके बाद स्वाती

आज का करण: 15:24:44 तक, गर: 26:09:41 तक

आज का पक्ष: शुक्ल पक्ष

आज का योग: व्यातीपात

आज का वार: शनिवार

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत: 1944 शुभकृत

विक्रम सम्वत: 2079

काली सम्वत: 5123

प्रविष्टे / गत्ते: 31

मास पूर्णिमांत: वैशाख

मास अमांत: वैशाख

दिन काल: 13:32:42

सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएं

सूर्योदय: 05:31:14

सूर्यास्त: 19:03:57

चन्द्रोदय: 17:11:59

चन्द्रास्त: 28:42:59

अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त)

दुष्टमुहूर्त: 05:31:14 से 06:25:25 तक, 06:25:25 से 07:19:36 तक

कुलिक: 06:25:25 से 07:19:36 तक

कंटक: 11:50:30 से 12:44:41 तक

राहु काल: 08:54:25 से 10:36:00 तक

कालवेला / अर्द्धयाम: 13:38:52 से 14:33:03 तक

यमघण्ट: 15:27:13 से 16:21:24 तक

यमगण्ड: 13:59:11 से 15:40:46 तक

गुलिक काल: 05:31:14 से 07:12:50 तक

शुभ समय (शुभ मुहूर्त)

अभिजीत:11:50:30 से 12:44:41 तक

अमृत काल: 11:25 AM से 12:56 PM

ब्रह्म मुहूर्त: 04:14 AM से 05:02 AM

विजय मुहूर्त: 02:08 PM से 03:01 PM

गोधूलि मुहूर्त: 06:22 PM से 06:46 PM

निशित काल: 11:33 PM से 12:15 AM, May 15

दिशा शूल: पूर्व दिशा

आज का शुभ योग (Aaj Ka Shubh Yoga)

सर्वार्थ सिद्धि योग: 05:28 PM से 05:13 AM, May 15

रवि पुष्य योग: 05:28 PM से 05:13 AM, May 15

अमृतसिद्धि योग: नहीं है

त्रिपुष्कर योग: नहीं है

द्विपुष्कर योग: नहीं है