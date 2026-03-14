Aaj Ka Panchang 14 March 2026 (14 मार्च का पंचांग): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि सुबह 8 बजकर 11 मिनट तक रहने वाला है। इसके साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ वरीयाव, परिघ योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 14 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

तिथि- दशमी तिथि सुबह 08:11 मिनट तक, फिर एकादशी तिथि आरंभ

वार- शनिवार

पक्ष- कृष्ण

नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा – 14 मार्च 03:03 एएम– 15 मार्च 04:49 एएम

करण

विष्टि – 13 मार्च 07:24 पीएम– 14 मार्च 08:11 एएम

बव – 14 मार्च 08:11 एएम – 14 मार्च 08:49 पीएम

बालव – 14 मार्च 08:49 पीएम– 15 मार्च 09:17 एएम

योग

वरीयान – 13 मार्च 10:31 एएम – 14 मार्च 10:42 एएम

परिघ – 14 मार्च 10:42 एएम – 15 मार्च 10:25 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:40 एएम

सूर्यास्त – 6:31 पीएम

चन्द्रोदय – 14 मार्च 3:22 एएम

चन्द्रास्त – 14 मार्च 2:11 पीएम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- 9:38 एएम – 11:07 एएम

यम गण्ड – 2:05 पीएम– 3:33 पीएम

कुलिक – 6:40 एएम – 8:09 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:15 एएम – 09:02 एएम

वर्ज्यम् – 11:38 एएम – 01:21 पीएम

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – 12:12 पीएम– 12:59 पीएम

अमृत काल – 09:56 पीएम– 11:39 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:03 एएम– 05:51 एएम

सूर्य- कुंभ राशि

चंद्र राशि- 14 मार्च को सुबह 09:33 एएम तक, फिर मकर राशि

दिन का चौघड़िया

काल (काल वेला): 06:40 एएम – 08:09 एएम

शुभ: 08:09 एएम – 09:38 एएम

रोग: 09:38 एएम- 11:07 एएम

उद्बेग:11:07 एएम -12:36 पीएम

चर: 12:36 पीएम-14:05 पीएम

लाभ (वार वेला): 14:05 पीएम- 15:33 पीएम

अमृत: 15:33 पीएम- 17:02 पीएम

काल (काल वेला): 17:02 पीएम- 18:31 पीएम

रात का चौघड़िया

लाभ (काल रात्रि): 18:31 पीएम- 20:02 पीएम

उद्बेग: 20:02 पीएम- 21:33 पीएम

शुभ: 21:33 पीएम- 23:04 पीएम

अमृत: 23:04 पीएम-00:35 एएम

चर: 00:35 एएम – 02:06 एएम

रोग: 02:06 एएम- 03:37 एएम

काल: 03:37 एएम-05:08 एएम

लाभ (काल रात्रि):05:08 एएम – 06:39 एएम

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।