Aaj Ka Panchang 14 June 2026 (पंचांग 14 जून 2026): आज का ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अमावस्या आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र के साथ आज धृति, शुल के साथ सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- ज्येष्ठ

अमांत- ज्येष्ठ

तिथि -चतुर्दशी – 12:19 दोपहर तक, फिर अमावस्या

पक्ष -कृष्ण पक्ष

वार -रविवार

नक्षत्र – रोहिणी – 10:13 रात तक, मृगशिरा

योग

धृति – 01:15 दोपहर तक, फिर शूल

अमृतसिद्धि योग – 01:16 एएम – 05:44 एएम

करण

शकुनि – 12:19 दोपहर तक

चतुष्पाद – 10:21 रात तक, फिर नाग

अमांत महीना – ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना -ज्येष्ठ (अधिक)

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त -11:47 सुबह से 12:38 दोपहर

ब्रह्म मुहूर्त -04:16 से 05:01 सुबह

गोधूलि मुहूर्त-06:39 से 07:01 शाम

आज का शुभ समय

राहुकाल – 05:03 से 06:40 शाम

यमगण्ड -12:13 से 01:50 दोपहर

गुलिक काल -03:27 दोपहर से 05:03 शाम

दुर्मुहूर्त- 04:57 से 05:49 शाम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:45 सुबह

सूर्यास्त -06:40 शाम

चंद्रोदय -05:40 सुबह, जून 15

चन्द्रास्त- 05:57 शाम

दिशा शूल -पश्चिम

चंद्र राशि -वृषभ

सूर्य राशि -वृषभ

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।