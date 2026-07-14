Aaj Ka Panchang 14 July 2026 (आज का पंचांग 14 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर 03 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज दर्श अमावस्या, अन्वाधान, आषाढ़ अमावस्या, आडल योग है। आज पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:37 AM
सूर्यास्त – 7:16 PM
चन्द्रोदय – Jul 14 5:01 AM
चन्द्रास्त – Jul 14 7:36 PM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ
आज की तिथि
कृष्ण पक्ष अमावस्या – Jul 13 06:49 PM – Jul 14 03:13 PM
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा – Jul 14 03:13 PM – Jul 15 11:51 AM
आज का नक्षत्र
पुनर्वसु – Jul 14 02:51 AM – Jul 15 12:09 AM
पुष्य – Jul 15 12:09 AM – Jul 15 09:46 PM
आज का करण
नाग – Jul 14 05:00 AM – Jul 14 03:13 PM
किस्तुघन – Jul 14 03:13 PM – Jul 15 01:30 AM
बव – Jul 15 01:30 AM – Jul 15 11:51 AM
आज का योग
व्याघात – Jul 13 04:00 PM – Jul 14 11:56 AM
हर्षण – Jul 14 11:56 AM – Jul 15 08:04 AM
वार
मंगलवार
त्योहार और व्रत
भौमवती अमावस्या
अमावस्या
अशुभ काल
राहुकाल – 3:51 PM – 5:34 PM
यम गण्ड – 9:02 AM – 10:44 AM
कुलिक – 12:26 PM – 2:09 PM
दुर्मुहूर्त – 08:21 AM – 09:15 AM, 11:25 PM – 12:06 AM
वर्ज्यम् – 01:30 PM – 02:55 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:59 AM – 12:54 PM
अमृत काल – 10:01 PM – 11:26 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 04:01 AM – 04:49 AM
आनन्दादि योग
सुस्थिर Upto – 12:09 AM
वर्धमान
सूर्य राशि
सूर्य मिथुन राशि पर है।
चंद्र राशि
चन्द्रमा जुलाई 14, 06:48 PM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा।
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।