Aaj Ka Panchang 14 February 2026 (14 फरवरी 2026 का पंचांग): आज का फाल्गुन मास के द्वादशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि दोपहर 4 बजकर 1 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज प्रदोष काल का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा मकर और सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 14 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि -द्वादशी – 04:01 पी एम तक, फिर त्रयोदशी

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार – शनिवार

नक्षत्र

पूर्वाषाढा – 06:16 पी एम तक, फिर उत्तराषाढा

योग

सिद्धि – 03:18 ए एम, फरवरी 15 तक, फिर व्यतीपात

करण

तैतिल – 04:01 पी एम तक

गर – 04:37 ए एम, फरवरी 15 तक, फिर वणिज

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त –12:13 पी एम से 12:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:17 ए एम से 06:09 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:08 पी एम से 06:33 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 09:48 ए एम से 11:11 ए एम

यमगण्ड – 01:59 पी एम से 03:23 पी एम

गुलिक काल – 07:00 ए एम से 08:24 ए एम

दुर्मुहूर्त- 07:00 ए एम से 07:45 ए एम, 07:45 ए एम से 08:29 ए एम

आज का व्रत-शनि प्रदोष व्रत

आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। शनिवार के दिन होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा करना लाभकारी हो सकता है।

आज का चौघड़ियां मुहूर्त 2026 (Choghadiya Muhurat 14 February 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 01:59 पी एम से 03:23 पी एम

अमृत चौघड़िया: 03:23 पी एम से 04:46 पी एम

शुभ चौघड़िया: 08:24 ए एम से 09:48 ए एम

चर चौघड़िया: 12:35 पी एम से 01:59 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 09:22 पी एम से 10:58 पी एम

अमृत चौघड़िया: 10:58 पी एम से 12:35 ए एम, फरवरी 15

चर चौघड़िया: 12:35 ए एम से 02:11 ए एम, फरवरी 15

लाभ चौघड़िया: 06:10 पी एम से 07:46 पी एम

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय –07:00 ए एम

सूर्यास्त – 06:10 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 05:36 ए एम, फरवरी 15

चन्द्रास्त – 03:07 पी एम

दिशा शूल- पूर्व

चंद्र राशि – धनु – 12:42 ए एम, फरवरी 15 तक, फिर मकर

सूर्य राशि- कुंभ

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।