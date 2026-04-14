Aaj Ka Panchang 14 April 2026 (आज का पंचांग 14 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज वरूथिनी एकादशी पारण, कृष्ण वामन द्वादशी, मेष संक्रान्ति, सोलर नववर्ष, पुथन्डू, पञ्चक, त्रिपुष्कर योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचऱण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 14 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:00 AM

सूर्यास्त – 6:42 PM

चन्द्रोदय – Apr 14 3:48 AM

चन्द्रास्त – Apr 14 3:37 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष द्वादशी – Apr 14 01:08 AM – Apr 15 12:12 AM

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी – Apr 15 12:12 AM – Apr 15 10:31 PM

आज का नक्षत्र

शतभिषा – Apr 13 04:03 PM – Apr 14 04:05 PM

पूर्वभाद्रपदा – Apr 14 04:05 PM – Apr 15 03:22 PM

आज का करण

कौलव – Apr 14 01:09 AM – Apr 14 12:46 PM

तैतिल – Apr 14 12:46 PM – Apr 15 12:12 AM

गर – Apr 15 12:12 AM – Apr 15 11:27 AM

आज का योग

शुक्ल – Apr 13 05:16 PM – Apr 14 03:39 PM

ब्रह्म – Apr 14 03:39 PM – Apr 15 01:24 PM

आज का वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

बैसाखी

मेष संक्रांति

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 3:31 PM – 5:06 PM

यम गण्ड – 9:11 AM – 10:46 AM

कुलिक – 12:21 PM – 1:56 PM

दुर्मुहूर्त – 08:33 AM – 09:23 AM, 11:13 PM – 11:58 PM

वर्ज्यम् – 10:17 PM – 11:50 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:56 AM – 12:46 PM

अमृत काल – 09:04 AM – 10:40 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:23 AM – 05:11 AM

आनन्दादि योग

मृत्यु Upto – 04:05 PM

काण

सूर्य राशि

सूर्य अप्रैल 14, 09:30 AM तक मीन राशि, उपरांत मेष राशि में प्रवेश

चंद्र राशि

चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।