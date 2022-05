ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का बहुत महत्व है । पंचांग ज्योतिष के पांच अंगों का मेल है। जिसमें तिथि,वार, करण,योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। आज वैशाख (vaishakh) की शुक्ल पक्ष द्वादशी 05:27 PM तक उसके बाद त्रयोदशी है। सूर्य मेष राशि पर योग-सिद्धि , करण-बालव और कौलव वैशाख मास है, आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायक है।

आज 13 मई का पंचांग

हिन्दू मास एवं वर्ष शक सम्वत: 1944 शुभकृत्

विक्रम सम्वत: 2079

आज की तिथि तिथि: द्वादशी 05:27 PM तक उसके बाद त्रयोदशी

आज का नक्षत्र: हस्त 06:48 PM तक उसके बाद चित्रा

आज का करण: बालव और कौलव

आज का पक्ष: शुक्ल पक्ष

आज का योग: सिद्धि

आज का वार: शुक्रवार

आज सूर्योदय- सूर्यास्त का समय (Sun Time)

सूर्योदय: 5:50 AM

सूर्यास्त: 6:55 PM

आज चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय ( Moon Time)

चन्द्रोदय: 4:12 PM, 13 मई

चन्द्रास्त: 4:17 AM, 14 मई

सूर्य: सूर्य मेष राशि में है।

आज चन्द्रमा की राशि (Moon

चन्द्रमा: चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा।

दिन: शुक्रवार

माह: वैशाख

व्रत: परशुराम द्वादशी, प्रदोष व्रत

आज का शुभ मुहूर्त (Today Auspicious Time)

अभिजीत मुहूर्त: 11:57 AM से 12:49 PM

अमृत काल: 12:59 PM से 02:32 PM

ब्रह्म मुहूर्त: 04:14 AM से 05:02 AM

विजय मुहूर्त: 02:08 PM से 03:01 PM

गोधूलि मुहूर्त: 06:21 PM से 06:45 PM

निशित काल: 11:33 PM से 12:16 AM, May 14

आज का शुभ योग (Aaj Ka Shubh Yoga)

सर्वार्थ सिद्धि योग: नहीं है

रवि पुष्य योग: नहीं है

अमृतसिद्धि योग: नहीं है

त्रिपुष्कर योग: नहीं है

द्विपुष्कर योग: नहीं है

अभिजीत मुहूर्त:11:57 AM से 12:49 PM

आज का अशुभ समय( Today Bad Time)

राहु काल: 10:45 AM से 12:23 PM तक

कालवेला / अर्द्धयाम:15:01PM से 15:54PM तक

दुष्टमुहूर्त: 08:27 AM से 09:20 AM, 12:49 PM से 01:41 PM

यमगण्ड: 3:39 PM से 5:17 PM

भद्रा: नहीं है

गुलिक काल: 06:54AM से 08:34AMतक

गंडमूल: नहीं है

आज का चौघड़िया (Today Choghadiya)

दिन का चौघड़िया

चर 05:50 AM 07:28 AM

लाभ 07:28 AM 09:06 AM

अमृत (वार वेला) 09:06 AM 10:45 AM

काल (काल वेला) 10:45 AM 12:23 PM

शुभ 12:23 PM 14:01 PM

रोग 14:01 PM 15:39 PM

उद्बेग 15:39 PM 17:17 PM

चर 17:17 PM 18:55 PM

रात का चौघड़िया

रोग 18:55 PM 20:17 PM

काल 20:17 PM 21:39 PM

लाभ (काल रात्रि) 21:39 PM 23:01 PM

उद्बेग 23:01 PM 00:22 AM

शुभ 00:22 AM 01:44 AM

अमृत 01:44 AM 03:06 AM

चर 03:06 AM 04:28 AM

रोग 04:28 AM 05:50 AM

ऐसे बन रहा ग्रहों का शुभ संयोग: वैदिक पंचांग के अनुसार 12 मई को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा, शनि कुंभ राशि में और बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। साथ ही दो और ग्रह अपनी स्वराशि में रहेंगे. जिसके कारण यह एक उत्तम संयोग बन रहा है। यह संयोग राजयोग के समान फल प्रदान करेंगे। 13 मई को शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी का प्रिय दिन भी है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है।