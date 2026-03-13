Aaj Ka Panchang 13 March 2026 (13 मार्च का पंचांग): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ वारियान योग बन रहा है। चैत्र मास की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत रखता है। सुहागिन महिलाएं खुशहाल परिवार के लिए इस व्रत को रखती हैं। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के साथ वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करने का विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 13 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत – चैत्र
अमांत – फाल्गुन
तिथि- दशमी तिथि सुबह 06:29 से लेकर पूरे दिन
पक्ष- कृष्ण
वार-शुक्रवार
चंद्रमा- धनु राशि
सूर्य-कुंभ राशि
त्योहार और व्रत- दशा माता व्रत

नक्षत्र

पूर्वाषाढ़ा – 13 मार्च 12:43 ए एम– 14 मार्च 03:03 ए एम

करण

वणिज – 13 मार्च 06:29 ए एम– 13 मार्च 07:24 PM
विष्टि – 13 मार्च 07:24 पीएम– 14 मार्च 08:11 ए एम

योग

व्यातीपात – 12 मार्च 09:58 ए एम– 13 मार्च 10:31 ए एम
वरीयान – 13 मार्च 10:31 ए एम– 14 मार्च 10:42 ए एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:41 ए एम
सूर्यास्त – 6:31 पीएम
चन्द्रोदय – 13 मार्च 2:35 ए एम
चन्द्रास्त – 13 मार्च 1:14 पीएम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 11:07 ए एम– 12:36 पीएम
यम गण्ड – 3:33 पीएम– 5:02 पीएम
कुलिक – 8:10 ए एम– 9:38 ए एम
दुर्मुहूर्त – 09:03 ए एम– 09:50 ए एम, 12:59 पीएम– 01:47 पीएम
वर्ज्यम् – 11:15 ए एम– 01:00 पीएम

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – 12:12 पीएम– 12:59 पीएम
अमृत काल – 09:45 पीएम– 11:30 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 05:04 एएम– 05:52 एएम

आज का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya 13 March 2026)

दिन का चौघड़िया

चर: 06:41 ए एम- 08:10 ए एम
लाभ: 08:10 ए एम- 09:38 ए एम
अमृत (वार वेला): 09:38 ए एम-11:07 ए एम
काल (काल वेला): 11:07 ए एम- 12:36 पीएम
शुभ: 12:36 पीएम14:05 पीएम
रोग: 14:05 पीएम15:33 पीएम
उद्बेग: 15:33 पीएम- 17:02 पीएम
चर: 17:02 पीएम-18:31 पीएम

रात का चौघड़िया

रोग: 18:31 पीएम- 20:02 पीएम
काल: 20:02 – 21:33 पीएम
लाभ (काल रात्रि): 21:33 पीएम- 23:04 पीएम
उद्बेग:23:04 पीएम-00:35 ए एम
शुभ: 00:35 ए एम- 02:07 ए एम
अमृत:02:07 ए एम-03:38 ए एम
चर: 03:38 ए एम-05:09 ए एम
रोग: 05:09 ए एम- 06:40 ए एम

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।