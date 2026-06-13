Aaj Ka Panchang 13 June 2026 (पंचांग 13 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि शाम 4 बजकर 7 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज कृत्तिका, रोहिणी नक्षत्र के साथ सुकर्मा,धृति का योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, सुबह 09:25 तक मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- ज्येष्ठ

अमांत- ज्येष्ठ

तिथि – त्रयोदशी – 04:07 शाम तक, चतुर्दशी

पक्ष –कृष्ण पक्ष

वार – शनिवार

नक्षत्र – कृत्तिका – 01:16 रात्रि, जून 14 तक, रोहिणी

योग – सुकर्मा – 05:28 शाम तक, धृति

करण

गर – 05:55 ए सुबह तक

वणिज – 04:07 शाम तक

विष्टि – 02:15 रात्रि, जून 14 तक

शकुनि

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त –11:47 सुबह से 12:38 दोपहर

ब्रह्म मुहूर्त –04:16 से 05:00 सुबह

गोधूलि मुहूर्त -06:39 से 07:01 शाम

आज का अशुभ समय

राहुकाल –08:59 से 10:36 सुबह

यमगण्ड –01:49 से 03:26 दोपहर

गुलिक काल –05:45 से 07:22 सुबह

दुर्मुहूर्त-05:45 से 06:36 सुबह, 06:36 से 07:28 सुबह

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:45 सुबह

सूर्यास्त – 06:40 शाम

चंद्रोदय -04:34 सुबह, जून 14

चन्द्रास्त– 04:48 शाम

दिशा शूल- पूर्व

चंद्र राशि –मेष – 09:25 सुबह तक, फिर वृषभ

सूर्य राशि –वृषभ

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।