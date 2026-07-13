Aaj Ka Panchang 13 July 2026 (आज का पंचांग 13 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06 बजकर 49 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:36 AM
सूर्यास्त – 7:17 PM
चन्द्रोदय – Jul 13 3:49 AM
चन्द्रास्त – Jul 13 6:40 PM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ
आज की तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी – Jul 12 10:30 PM – Jul 13 06:49 PM
कृष्ण पक्ष अमावस्या – Jul 13 06:49 PM – Jul 14 03:13 PM
आज का नक्षत्र
म्रृगशीर्षा – Jul 12 08:29 AM – Jul 13 05:41 AM
आद्रा – Jul 13 05:41 AM – Jul 14 02:51 AM
पुनर्वसु – Jul 14 02:51 AM – Jul 15 12:09 AM
आज का करण
विष्टि – Jul 12 10:30 PM – Jul 13 08:40 AM
शकुनि – Jul 13 08:40 AM – Jul 13 06:50 PM
चतुष्पद – Jul 13 06:50 PM – Jul 14 05:00 AM
नाग – Jul 14 05:00 AM – Jul 14 03:13 PM
आज का योग
ध्रुव – Jul 12 08:05 PM – Jul 13 04:00 PM
व्याघात – Jul 13 04:00 PM – Jul 14 11:56 AM
आज का वार
सोमवार
अशुभ काल
राहुकाल – 7:19 AM – 9:01 AM
यम गण्ड – 10:44 AM – 12:26 PM
कुलिक – 2:09 PM – 3:51 PM
दुर्मुहूर्त – 12:54 PM – 01:48 PM, 03:38 PM – 04:32 PM
वर्ज्यम् – 01:05 PM – 02:30 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:59 AM – 12:54 PM
अमृत काल – 06:01 PM – 07:26 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 04:01 AM – 04:49 AM
आनन्दादि योग
आनन्द Upto – 05:41 AM
कालदण्ड Upto – 02:51 AM
ध्रूम
सूर्य राशि
सूर्य मिथुन राशि पर है
चंद्र राशि
चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।