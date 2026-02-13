Aaj Ka Panchang 13 February 2026 (13 फरवरी 2026 का पंचांग): फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, शुक्रवार का दिन है। आज विजया एकादशी व्रत है और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे फाल्गुन कुंभ संक्रांति भी है। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं। अशुभ मुहूर्त में राहुकाल और यमगण्ड हैं। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से सफलता मिलती है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि दोपहर 2 बजकर 26 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाज द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज विजया एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आज फाल्गुन कुंभ संक्रांति भी है। इसके साथ ही चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 13 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि – एकादशी – 02:25 पी एम तक, फिर द्वादशी

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार -शुक्रवार

नक्षत्र

मूल – 04:12 पी एम तक, फिर पूर्वाषाढा

योग

वज्र – 03:23 ए एम, फरवरी 14 तक, फिर सिद्धि

करण

बालव – 02:25 पी एम तक

कौलव – 03:17 ए एम, फरवरी 14 तक, फिर तैतिल

आज का व्रत-विजया एकादशी

फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकदाशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है आज के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि हो सकती है।

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – 12:13 पी एम से 12:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:18 ए एम से 06:09 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:07 पी एम से 06:33 पी एम

विजय मुहूर्त– 02:27 पी एम से 03:12 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 11:11 ए एम से 12:35 पी एम

यमगण्ड – 03:22 पी एम से 04:46 पी एम

गुलिक काल – 08:24 ए एम से 09:48 ए एम

दुर्मुहूर्त- 09:14 ए एम से 09:59 ए एम, 12:57 पी एम से 01:42 पी एम

आज का चौघड़ियां मुहूर्त 2026 (Choghadiya Muhurat 13 February 2026)

लाभ – उन्नति – 08:25 AM से 09:48 AM

अमृत – सर्वोत्तम – 09:48 AM से 11:12 AM

शुभ – उत्तम – 12:35 PM से 01:59 PM

लाभ – उन्नति – 09:22 PM से 10:59 PM

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय –07:01 ए एम

सूर्यास्त – 06:09 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 04:52 ए एम, फरवरी 14

चन्द्रास्त- 02:09 पी एम

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि- धनु

सूर्य राशि- कुम्भ

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।