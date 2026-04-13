Aaj Ka Panchang 13 April 2026 (आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज वल्लभाचार्य जयन्ती, वरूथिनी एकादशी, पञ्चक है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचऱण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 12 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

Weekly Finance Horoscope 13 To 19 April 2026: अगले हफ्ते इन राशियों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग, बन रहा बुधादित्य राजयोग, पढ़ें 12 राशियों का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:01 AM

सूर्यास्त – 6:41 PM

चन्द्रोदय – Apr 13 3:16 AM

चन्द्रास्त – Apr 13 2:37 PM

कल या परसों कब है वरुथिनी एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी – Apr 13 01:17 AM – Apr 14 01:08 AM

कृष्ण पक्ष द्वादशी – Apr 14 01:08 AM – Apr 15 12:12 AM

आज का नक्षत्र

धनिष्ठा – Apr 12 03:14 PM – Apr 13 04:03 PM

शतभिषा – Apr 13 04:03 PM – Apr 14 04:05 PM

आज का करण

बव – Apr 13 01:17 AM – Apr 13 01:19 PM

बालव – Apr 13 01:19 PM – Apr 14 01:09 AM

कौलव – Apr 14 01:09 AM – Apr 14 12:46 PM

आज का योग

शुभ – Apr 12 06:15 PM – Apr 13 05:16 PM

शुक्ल – Apr 13 05:16 PM – Apr 14 03:39 PM

आज का वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

वल्लभाचार्य जयंती

वरुथिनी एकादशी

अशुभ काल

राहुकाल – 7:36 AM – 9:11 AM

यम गण्ड – 10:46 AM – 12:21 PM

कुलिक – 1:56 PM – 3:31 PM

दुर्मुहूर्त – 12:46 PM – 01:37 PM, 03:18 PM – 04:09 PM

वर्ज्यम् – 11:16 PM – 12:52 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:56 AM – 12:46 PM

अमृत काल – 05:17 AM – 06:56 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:24 AM – 05:12 AM

आनन्दादि योग

शुभ Upto – 04:03 PM

अमृत

सूर्य राशि

सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।