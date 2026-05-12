Aaj Ka Panchang 12 May 2026 (पंचांग 12 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज हनुमान जयन्ती *तेलुगु, भद्रा, पञ्चक, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में शाम 7 बजकर 55 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे साथ ही आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 12 मई का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:36 AM

सूर्यास्त – 6:58 PM

चन्द्रोदय – May 12 2:16 AM

चन्द्रास्त – May 12 2:21 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

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आज की तिथि

कृष्ण पक्ष दशमी – May 11 03:24 PM – May 12 02:52 PM

कृष्ण पक्ष एकादशी – May 12 02:52 PM – May 13 01:30 PM

आज का नक्षत्र

पूर्वभाद्रपदा – May 12 01:28 AM – May 13 01:17 AM

उत्तरभाद्रपदा – May 13 01:17 AM – May 14 12:17 AM

आज का करण

विष्टि – May 12 03:15 AM – May 12 02:52 PM

बव – May 12 02:52 PM – May 13 02:17 AM

बालव – May 13 02:17 AM – May 13 01:30 PM

आज का योग

वैधृति – May 12 01:04 AM – May 12 11:19 PM

विष्कुम्भ – May 12 11:19 PM – May 13 08:54 PM

अशुभ काल

राहू – 3:37 PM – 5:18 PM

यम गण्ड – 8:56 AM – 10:37 AM

कुलिक – 12:17 PM – 1:57 PM

दुर्मुहूर्त – 08:16 AM – 09:10 AM, 11:13 PM – 11:55 PM

वर्ज्यम् – 07:49 AM – 09:24 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 05:20 PM – 06:55 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:59 AM – 04:47 AM

आनन्दादि योग

काण Upto – 01:17 AM

सिद्धि

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मई 12, 07:24 PM तक कुंभ राशि उपरांत मीन राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।