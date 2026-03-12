Aaj Ka Panchang 12 March 2026 (12 मार्च का पंचांग): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके अलावा आज मूल नक्षत्र के साथ सिद्धि, व्यातीपात योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सूर्य कुंभ राशि और चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 12 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

राहुकाल- 02:05 PM से 03:33 PM तक

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

तिथि- नवमी तिथि सुबह 06:29 तक

वार- गुरुवार

पक्ष-कृष्ण

नक्षत्र- मूल – पूरे दिन

करण

तैतिल – 04:19 एएम– 05:27 पीएम

गर – 05:27 पीएम– 13 मार्च 06:29 एएम

योग

सिद्धि – Mar 11 09:11 एएम– Mar 12 09:58 एएम

व्यातीपात – Mar 12 09:58 एएम– Mar 13 10:31 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:42 एएम

सूर्यास्त – 6:30 पीएम

चन्द्रोदय – 12 मार्च 1:44 एएम

चन्द्रास्त – 12 मार्च 12:19 पीएम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 2:05 पीएम– 3:33 पीएम

यम गण्ड – 6:42 एएम– 8:11 एएम

कुलिक – 9:39 एएम– 11:08 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:38 एएम– 11:25 एएम, 03:21 पीएम– 04:09 पीएम

वर्ज्यम् – 06:54 एएम– 08:41 एएम, 10:56 पीएम– 12:43 एएम

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – 12:13 पीएम– 01:00 पीएम

अमृत काल – 05:40 पीएम– 07:27 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:05 एएम– 05:53 एएम

सूर्य राशि– कुंभ

चंद्र राशि- धनु राशि

आज का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya 12 March 2026)

दिन का चौघड़िया

शुभ (वार वेला): 06:42 एएम-08:11 एएम

रोग: 08:11 एएम- 09:39 एएम

उद्बेग: 09:39 एएम- 11:08 एएम

चर:11:08 एएम- 12:36 PM

लाभ:12:36 पीएम- 14:05 पीएम

अमृत:14:05 पीएम- 15:33 पीएम

काल (काल वेला):15:33 पीएम- 17:02 पीएम

शुभ (वार वेला):17:02 पीएम-18:30 पीएम

रात का चौघड़िया

अमृत:18:30 पीएम-20:02 पीएम

चर: 20:02 पीएम-21:33 पीएम

रोग: 21:33 पीएम- 23:04 पीएम

काल 23:04 पीएम-00:36 एएम

लाभ (काल रात्रि): 00:36 एएम-02:07 एएम

उद्बेग: 02:07 एएम- 03:38 एएम

शुभ: 03:38 एएम- 05:10 एएम

अमृत: 05:10 एएम- 06:41 एएम

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।