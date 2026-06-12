Aaj Ka Panchang 12 June 2026 (पंचांग 12 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि शाम 7 बजकर 36 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। प्रदोष काल में पूजा होने के कारण आप प्रदोष व्रत का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज आश्विनी, भरणी नक्षत्र के साथ अतिगण्ड, सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा आज मेष राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- ज्येष्ठ

अमांत- ज्येष्ठ

तिथि- द्वादशी तिथि- 07:36 पीएम, फिर त्रयोदशी तिथि आरंभ

व्रत- शुक्र प्रदोष व्रत

नक्षत्र

अश्विनी – Jun 11 08:16 AM – Jun 12 06:28 AM

भरणी – Jun 12 06:28 AM – Jun 13 04:05 AM

करण

कौलव – Jun 11 10:36 PM – Jun 12 09:11 AM

तैतिल – Jun 12 09:11 AM – Jun 12 07:37 PM

गर – Jun 12 07:37 PM – Jun 13 05:55 AM

योग

अतिगण्ड – Jun 12 12:59 AM – Jun 12 09:25 PM

सुकर्मा – Jun 12 09:25 PM – Jun 13 05:28 PM

सर्वार्थसिद्धि योग – Jun 11 08:16 AM – Jun 12 06:28 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:44 AM

सूर्यास्त – 7:08 PM

चन्द्रोदय – Jun 12 2:41 AM

चन्द्रास्त – Jun 12 4:18 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:46 AM – 12:26 PM

यम गण्ड – 3:47 PM – 5:28 PM

कुलिक – 7:25 AM – 9:05 AM

दुर्मुहूर्त – 08:25 AM – 09:19 AM, 12:53 PM – 01:47 PM

वर्ज्यम् – 03:06 PM – 04:32 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:59 AM – 12:53 PM

अमृत काल – 11:45 PM – 01:12 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:08 AM – 04:56 AM

सूर्या राशि- सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि- चन्द्रमा मेष राशि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।