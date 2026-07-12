Aaj Ka Panchang 12 July 2026 (आज का पंचांग 12 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि रात 10 बजकर 30 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी।  इसके साथ ही रोहिणी, मृगशीर्षा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज वृद्धि, धुव्र योग के साथ मास शिवरात्रि, प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। ऐसे में आज भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है।  आइए जानते हैं रविवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक संवत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ
वार- रविवार
व्रत- रवि प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि

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तिथि- कृष्ण पक्ष त्रयोदशी- 10:30 पीएम तक, फिर चतुर्दशी तिथि आरंभ
नक्षत्र- रोहिणी नक्षत्र 08:29 एएम, तक , फिर मृगशीर्षा नक्षत्र आरंभ

करण

गर – 02:04 एएम – 12:19 पीएम
वणिज – 12:19 पीएम – 10:30 PM
विष्टि – 10:30 पीएम– 13 जुलाई 08:40 एएम

योग

वृद्धि – 12:05 एएम – 08:05 पीएम, फिर धुव्र योग आरंभ

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:53 एएम
सूर्यास्त – 7:12 पीएम
चन्द्रोदय – 3:05 एएम
चन्द्रास्त – 5:26 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 5:32 पीएम– 7:11 पीएम
यम गण्ड – 12:32 पीएम– 2:12 पीएम
कुलिक – 3:52 पीएम– 5:32 पीएम
दुर्मुहूर्त – 05:25 पीएम– 06:18 पीएम
वर्ज्यम् – 01:26 पीएम– 02:51 पीएम

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आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 पीएम– 12:59 पीएम
अमृत काल – 05:36 एएम– 07:02 एएम, 09:54 पीएम– 11:19 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:17 एएम– 05:05 एएम

सूर्य राशि- मिथुन राशि
चंद्र राशि- 07:06 पीएम तक वृषभ राशि उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।