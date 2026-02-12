Aaj Ka Panchang 12 February 2026 (12 फरवरी 2026 का पंचांग): आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 12:22 तक है, जिसके बाद एकादशी शुरू होगी। चंद्रमा दोपहर 1:42 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं। अशुभ मुहूर्त में राहुकाल, यमगण्ड और गुलिक काल हैं। सूर्योदय 7:02 AM और सूर्यास्त 6:09 PM पर होगा। चंद्रोदय 13 फरवरी को 4:03 AM और चंद्रास्त 1:16 PM पर होगा। दिशा शूल दक्षिण है।

आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि दोपहर 12:22 तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज चंद्रमा दोपहर 01:42 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 12 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

तिथि – दशमी 12:22 पी एम तक, एकादशी

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार – गुरुवार

नक्षत्र

ज्येष्ठा – 01:42 पी एम तक, मूल

योग – हर्षण – 03:06 ए एम, फरवरी 13 तक, फिर वज्र

करण

विष्टि – 12:22 पी एम तक

बव – 01:27 ए एम, फरवरी 13 तक, बालव

अभिजित मुहूर्त – 12:13 पी एम से 12:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:18 ए एम से 06:10 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 06:06 पी एम से 06:32 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 01:58 पी एम से 03:22 पी एम

यमगण्ड – 07:02 ए एम से 08:25 ए एम

गुलिक काल – 09:48 ए एम से 11:12 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:44 ए एम से 11:28 ए एम, 03:11 पी एम से 03:55 पी एम

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय – 07:02 ए एम

सूर्यास्त – 06:09 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 04:03 ए एम, फरवरी 13

चन्द्रास्त -01:16 पी एम

दिशा शूल – दक्षिण

चंद्र राशि – वृश्चिक – 01:42 पी एम तक, फिर धनु

सूर्य राशि – मकर

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 12 February 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 12:35 पी एम से 01:58 पी एम

अमृत चौघड़िया: 01:58 पी एम से 03:22 पी एम

शुभ चौघड़िया: 07:02 ए एम से 08:25 ए एम

चर चौघड़िया: 11:12 ए एम से 12:35 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 03:48 ए एम से 05:24 ए एम, फरवरी 13

अमृत चौघड़िया: 06:09 पी एम से 07:45 पी एम

चर चौघड़िया: 07:45 पी एम से 09:22 पी एम

लाभ चौघड़िया: 12:35 ए एम से 02:11 ए एम, फरवरी 13

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।