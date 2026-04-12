Aaj Ka Panchang 12 April 2026 (आज का पंचांग 12 अप्रैल 2026): आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार दशमी तिथि आज पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही राहुकाल शाम 05:08 से 06:42 तक रहेगा। इसके अलावा आज साध्य, शुभ के साथ सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो सुबह 03:44 AM तक चन्द्रमा मकर उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 12 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

Weekly Horoscope 13 To 19 April 2026: इस सप्ताह वृषभ सहित इन राशियों को मिल सकती है करियर में सफलता, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – बैशाख
अमांत – चैत्र
तिथि- कृष्ण पक्ष दशमी पूरे दिन
वार- रविवार

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नक्षत्र- श्रवण नक्षत्र 03:14 पीएम, फिर धनिष्ठा नक्षत्र

करण

वणिज- 01:03 पीएम, फिर विष्टि करण

योग

साध्य – 06:15 पीएम, फिर शुभ योग

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:12 एएम
सूर्यास्त – 6:42 पीएम
चन्द्रोदय – 2:38 एएम
चन्द्रास्त – 1:52 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 5:08 पीएम– 6:42 पीएम
यम गण्ड – 12:27 पीएम– 2:01 पीएम
कुलिक – 3:35 पीएम– 5:08 पीएम
दुर्मुहूर्त – 05:02 पीएम– 05:52 पीएम
वर्ज्यम् – 07:22 पीएम– 09:01 पीएम

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आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:02 पीएम– 12:52 पीएम
अमृत काल – 05:17 एएम – 06:56 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:35 एएम– 05:23 एएम

सूर्य राशि- सूर्य मीन राशि
चंद्र राशि- चन्द्रमा मकर राशि में

आज का चौघड़ियां मुहूर्त

दिन का चौघड़िया

उद्बेग-06:12 एएम- 07:46 एएम
चर- 07:46 एएम- 09:20 एएम
लाभ- 09:20 एएम- 10:53 एएम
अमृत (वार वेला)- 10:53 एएम- 12:27 पीएम
काल (काल वेला) – 12:27 पीएम- 14:01 पीएम
शुभ- 14:01 पीएम- 15:35 पीएम
रोग- 15:35 पीएम- 17:08 पीएम
उद्बेग- 17:08 पीएम- 18:42 पीएम

रात का चौघड़िया

शुभ- 18:42 पीएम-20:08 पीएम
अमृत- 20:08 पीएम- 21:34 पीएम
चर- 21:34 पीएम- 23:01 पीएम
रोग- 23:01 पीएम- 00:27 पीएम
काल- 00:27 पीएम- 01:53 एएम
लाभ (काल रात्रि): 01:53 एएम- 03:19 एएम
उद्बेग: 03:19 एएम- 04:45 एएम
शुभ: 04:45 एएम- 06:11 एएम

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।