Aaj Ka Panchang 11 May 2026 (पंचांग 11 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 03 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, पञ्चक, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र रहेगा।आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 11 मई का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:37 AM

सूर्यास्त – 6:57 PM

चन्द्रोदय – May 11 1:46 AM

चन्द्रास्त – May 11 1:22 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष नवमी – May 10 03:06 PM – May 11 03:24 PM

कृष्ण पक्ष दशमी – May 11 03:24 PM – May 12 02:52 PM

आज का नक्षत्र

शतभिषा – May 11 12:50 AM – May 12 01:28 AM

पूर्वभाद्रपदा – May 12 01:28 AM – May 13 01:17 AM

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आज का करण

गर – May 11 03:22 AM – May 11 03:25 PM

वणिज – May 11 03:25 PM – May 12 03:15 AM

विष्टि – May 12 03:15 AM – May 12 02:52 PM

योग

इन्द्र – May 11 02:08 AM – May 12 01:04 AM

वैधृति – May 12 01:04 AM – May 12 11:19 PM

अशुभ काल

राहुकाल – 7:17 AM – 8:57 AM

यम गण्ड – 10:37 AM – 12:17 PM

कुलिक – 1:57 PM – 3:37 PM

दुर्मुहूर्त – 12:44 PM – 01:37 PM, 03:24 PM – 04:17 PM

वर्ज्यम् – 08:13 AM – 09:52 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 06:04 PM – 07:42 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:00 AM – 04:48 AM

आनन्दादि योग

अमृत Upto – 01:28 AM

मुसल

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।