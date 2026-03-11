Aaj Ka Panchang 11 March 2026 (11 मार्च का पंचांग): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज शीतला अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। आज ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र के साथ वज्र, सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आज कालाष्टमी का व्रत भी रखा जा रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 11 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

तिथि- अष्टमी पूरे दिन रहेगी।
वार- बुधवार
पक्ष- कृष्ण
व्रत- शीतला अष्टमी, कालाष्टमी

नक्षत्र

ज्येष्ठा – रात 10:00 बजे तक, फिर मूल नक्षत्र

करण

बालव – 11 मार्च को 01:54 एएम – 03:08 पीएम, फिर कौलव

योग

वज्र – 09:11 एएम, फिर सिद्धि योग आरंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:43 एएम
सूर्यास्त – 6:30 PM
चन्द्रोदय – Mar 11 12:51 एएम
चन्द्रास्त – Mar 12 12:19 PM

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 12:36 PM – 2:05 PM
यम गण्ड – 8:11 एएम– 9:40 एएम
कुलिक – 11:08 AM – 12:36 PM
दुर्मुहूर्त – 12:13 PM – 01:00 PM

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – Nil
अमृत काल – 12:07 PM – 01:54 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 05:06 एएम– 05:54 एएम

सूर्य राशि- कुंभ
चंद्र राशि– रात 10:00 बजे तक वृश्चिक राशि उसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा

आज का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya 11 March 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ: 06:43 एएम- 08:11 एएम
अमृत: 08:11 एएम- 09:40 एएम
काल (काल वेला): 09:40 एएम- 11:08 एएम
शुभ: 11:08 एएम- 12:36 पीएम
रोग (वार वेला): 12:36 पीएम- 14:05 पीएम
उद्बेग: 14:05 पीएम-15:33 पीएम
चर: 15:33 पीएम- 17:01 पीएम
लाभ: 17:01 पीएम- 18:30 पीएम

रात का चौघड़िया

उद्बेग: 18:30 पीएम- 20:01 पीएम
शुभ: 20:01 पीएम- 21:33 पीएम
अमृत: 21:33 पीएम- 23:04 पीएम
चर: 23:04 पीएम- 00:36 एएम
रोग: 00:36 एएम- 02:07 एएम
काल: 02:07 एएम- 03:39 एएम
लाभ (काल रात्रि): 03:39 एएम- 05:10 एएम
उद्बेग: 05:10 एएम- 06:42 एएम

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।