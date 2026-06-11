Aaj Ka Panchang 11 June 2026 (आज का पंचांग 11 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि रात 10 बजकर 36 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज परमा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत का काफी अधिक प्रभाव बढ़ गया है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो सुबह 08:16 तक मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार आज का ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त से लेकर राहुकाल, व्रत-त्योहार सहित संपूर्ण पंचांग…

तिथि -एकादशी – 10:36 पी एम तक, द्वादशी
पक्ष – कृष्ण पक्ष
वार –गुरुवार
नक्षत्र -रेवती – 08:16 ए एम तक, फिर अश्विनी

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योग

शोभन – 01:00 ए एम, जून 12 तक, फिर अतिगण्ड
सर्वार्थ सिद्धि योग- 08:16 ए एम से 12 जून 06:28 ए एम तक रहेंगे।

करण

बव – 11:52 ए एम तक
बालव – 10:36 पी एम तक
कौलव

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अमांत महीना -ज्येष्ठ (अधिक)
पूर्णिमांत महीना -ज्येष्ठ (अधिक)

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त –11:46 ए एम से 12:38 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त –04:16 ए एम से 05:00 ए एम
गोधूलि मुहूर्त –06:38 पी एम से 07:01 पी एम

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आज का अशुभ समय

राहुकाल –01:49 पी एम से 03:26 पी एम
यमगण्ड -05:44 ए एम से 07:21 ए एम
गुलिक काल –08:58 ए एम से 10:35 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:03 ए एम से 10:55 ए एम, 03:13 पी एम से 04:05 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:44 ए एम
सूर्यास्त -06:40 पी एम
चंद्रोदय -02:44 ए एम, जून 12
चन्द्रास्त-02:42 पी एम

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दिशा शूल –दक्षिण
चंद्र राशि –मीन – 08:16 ए एम तक, फिर मेष
सूर्य राशि -वृषभ

आज का व्रत- अधिक मास परमा एकादशी व्रत

ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अधिक मास में पड़ने के कारण इसका महत्व काफी अधिक बढ़ चुका है। परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है।

परमा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त(Parma Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

शुभ-उत्तम मुहूर्त- 05:23 ए एम से लेकर 07:07 ए एम तक
ब्रह्म मुहूर्त- 04:02 ए एम से 04:42 ए एम तक
अभिजीत मुहूर्त- 11:53 ए एम से लेकर 12:49 पी एम तक
लाभ-उन्नति मुहूर्त- 12:21 पी एम से 02:05 पी एम तक

11 या 12 जून, कब है अधिकमास परमा एकादशी? जानें तारीख, मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और आरती

परमा एकादशी 2026 पारण समय (Parma Ekadashi 2026 Paran Time)

परमा एकादशी का पारण 12 जून को 05:23 ए एम से लेकर 08:10 ए एम करना सबसे उत्तम माना जा रहा है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।