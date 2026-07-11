Aaj Ka Panchang 11 July 2026 (आज का पंचांग 11 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि सुबह 5 बजकर 22 मिनट से आरंभ होने वाली है, जो पूरे दिन रहेंगी। इसके साथ ही कृत्तिका, रोहिणी नक्षत्र के साथ गण्ड, वृद्धि के साथ त्रिपुष्कर, अमृतसिद्धि के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज का दिन काफी खास माना जा रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। जहां पर मंगल के साथ युति करके महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शनिवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – ज्येष्ठ

वार- शनिवार

कृष्ण पक्ष द्वादशी -05:22 एएम – 12 जुलाई 02:04 एएम

नक्षत्र- कृत्तिका – 11:03 एएम, रोहिणी नक्षत्र

करण

कौलव – 11 जुलाई 05:23 एएम – 03:46 पीएम

तैतिल – 11 जुलाई 03:46 पीएम– 12 जुलाई 02:04 एएम

योग

गण्ड – 03:50 एएम – 12 जुलाई 12:05 एएम

त्रिपुष्कर योग – 05:52 एएम- Jul 11 11:03 एएम

अमृतसिद्धि योग – 11 जुलाई 11:03 एएम- 12 जुलाई 05:53 एएम

सर्वार्थसिद्धि योग – 11 जुलाई 11:03 एएम- 12 जुलाई 05:53 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:52 एएम

सूर्यास्त – 7:12 पीएम

चन्द्रोदय – 2:07 एएम

चन्द्रास्त – 4:17 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:12 एएम– 10:52 एएम

यम गण्ड – 2:12 पीएम– 3:52 पीएम

कुलिक – 5:52 एएम– 7:32 एएम

दुर्मुहूर्त – 07:39 एएम– 08:32 एएम

वर्ज्यम् – 01:20 एएम– 02:46 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 पीएम– 12:59 पीएम

अमृत काल – 08:52 एएम– 10:19 एएम, 05:36 एएम– 07:02 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:16 एएम– 05:04 एएम

सूर्य- राशि- मिथुन राशि

चंद्र राशि- चन्द्रमा वृषभ राशि पर संचार

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।