11 जुलाई 2022 Panchang in Hindi: Aaj Ka Panchang 11 July 2022: आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), आषाढ़। द्वादशी तिथि 11:14 AM तक उपरांत त्रयोदशी। नक्षत्र अनुराधा 07:50 AM तक उपरांत ज्येष्ठा 05:15 AM तक उपरांत मूल। शुक्ल योग 09:01 PM तक, उसके बाद ब्रह्म योग। करण बालव 11:14 AM तक, बाद कौलव 09:33 PM तक, बाद तैतिल। जुलाई 11 सोमवार को राहु 07:32 AM से 09:12 AM तक है। 05:15 AM तक चन्द्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। जानते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त का समय…

Aaj Ka Panchang 11 July 2022 (आज 11 जुलाई का पंचांग):

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

वैदिक ऋतु – ग्रीष्म

द्रिक ऋतु – वर्षा

वार- सोमवार

Aaj ki Tithi 11 July 2022 (आज 11 जुलाई की तिथि):

शुक्ल पक्ष द्वादशी – Jul 10 02:14 PM – Jul 11 11:14 AM

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – Jul 11 11:14 AM – Jul 12 07:46 AM

आज का नक्षत्र

अनुराधा – Jul 10 09:55 AM – Jul 11 07:50 AM

ज्येष्ठा – Jul 11 07:50 AM – Jul 12 05:15 AM

मूल – Jul 12 05:15 AM – Jul 13 02:21 AM

आज का करण

बालव – Jul 11 12:48 AM – Jul 11 11:14 AM

कौलव – Jul 11 11:14 AM – Jul 11 09:33 PM

तैतिल – Jul 11 09:33 PM – Jul 12 07:46 AM

आज का योग

शुक्ल – Jul 11 12:45 AM – Jul 11 09:01 PM

ब्रह्म – Jul 11 09:01 PM – Jul 12 04:59 PM

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय:

सूर्योदय – 5:52 AM

सूर्यास्त – 7:12 PM

चन्द्रोदय – Jul 11 4:56 PM

चन्द्रास्त – Jul 12 3:48 AM

Aaj ka Shubh Ashubh Muhurat Samay 11 July 2022 (आज 11 जुलाई शुभ- अशुभ मुहूर्त का समय):

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 11 जुलाई 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं।

अशुभ काल

राहू – 7:32 AM – 9:12 AM

यम गण्ड – 10:52 AM – 12:32 PM

कुलिक – 2:12 PM – 3:52 PM

दुर्मुहूर्त – 12:58 PM – 01:52 PM, 03:38 PM – 04:32 PM

वर्ज्यम् – 12:57 AM – 02:21 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 PM – 12:58 PM

अमृत काल – 09:24 PM – 10:50 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:16 AM – 05:04 AM

दिशाशूल: आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए यदि यात्रा करना ज्यादा आवश्यक हो तो घर से दर्पण देखकर या दूध पीकर जायें।