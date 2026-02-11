Aaj Ka Panchang 11 February 2026 (11 फरवरी 2026 का पंचांग): 11 फरवरी 2026 का पंचांग फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। नवमी सुबह 9:59 तक, फिर दशमी शुरू होगी। चंद्रमा वृश्चिक में और सूर्य मकर में हैं। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त, गोधूलि मुहूर्त हैं, जबकि राहुकाल और यमगण्ड अशुभ मुहूर्त हैं। सूर्योदय 7:02 AM और सूर्यास्त 6:08 PM पर होगा। चंद्रोदय 12 फरवरी को 3:11 AM पर होगा।

फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि सुबह 9:59 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही चंद्रमा वृ्श्चिक राशि और सूर्य मकर राशि में ही विराजमान है। इसके अलावा आज सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 11 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि – नवमी – 09:58 ए एम तक, फिर दशमी

पक्ष –कृष्ण पक्ष

वार – बुधवार

नक्षत्र – अनुराधा – 10:53 ए एम तक, फिर ज्येष्ठा

योग – व्याघात – 02:30 ए एम, फरवरी 12 तक

करण

गर – 09:58 ए एम तक

वणिज – 11:12 पी एम तक, फिर विष्टि

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त –कोई नहीं

ब्रह्म मुहूर्त –05:19 ए एम से 06:11 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 06:05 पी एम से 06:31 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 12:35 पी एम से 01:58 पी एम

यमगण्ड – 08:26 ए एम से 09:49 ए एम

गुलिक काल – 11:12 ए एम से 12:35 पी एम

दुर्मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:57 पी एम

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय – 07:02 ए एम

सूर्यास्त – 06:08 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 03:11 ए एम, फरवरी 12

चन्द्रास्त- 12:27 पी एम

दिशा शूल- उत्तर

चंद्र राशि – वृश्चिक

सूर्य राशि –मकर

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।