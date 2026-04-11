Aaj Ka Panchang 11 April 2026: वैशाख माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। नवमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र के साथ सिद्ध, साध्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सूर्य मीन राशि और चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 11 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

वार- शनिवार

तिथि- कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पूरे दिन

नक्षत्र- दोपहर 01:39 तक, फिर श्रवण नक्षत्र आरंभ

करण

तैतिल – दोपहर 12:01 पीएम

गर – 12:01 पीएम– देर रात 12:38 एएम

योग

सिद्ध – शाम 06:38 पीएम

साध्य – 06:38 पीएम- 12 अप्रैल 06:15 पीएम

सर्वार्थसिद्धि योग – 01:39 पीएम- 12 अप्रैल सुबह 06:12 ए एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:13 ए एम

सूर्यास्त – 6:42 पीएम

चन्द्रोदय – 1:58 ए एम

चन्द्रास्त – 12:56 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:20 ए एम– 10:54 ए एम

यम गण्ड – 2:01 पीएम– 3:35 पीएम

कुलिक – 6:13 ए एम– 7:47 ए एम

दुर्मुहूर्त – 07:53 ए एम– 08:43 ए एम

वर्ज्यम् – 05:55 पीएम– 07:37 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:02 पीएम– 12:52 पीएम

अमृत काल – 06:38 ए एम– 08:23 ए एम, 04:08 ए एम– 05:51 ए एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:36 ए एम– 05:24 ए एम

सूर्य राशि-मीन राशि

चंद्र राशि– मकर राशि

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 10 April 2026)

दिन का चौघड़िया

काल – हानि- 06:00 ए एम से 07:36 ए एमकाल वेला

शुभ – उत्तम- 07:36 ए एम से 09:11 ए एम

रोग – अमंगल- 09:11 ए एम से 10:47 ए एमRahu Kalam

उद्वेग – अशुभ- 10:47 ए एम से 12:22 पी एम

चर – सामान्य- 12:22 पी एम से 01:58 पी एम

लाभ – उन्नति- 01:58 पी एम से 03:33 पी एमवार वेला

अमृत – सर्वोत्तम- 03:33 पी एम से 05:09 पी एम

काल – हानि- 05:09 पी एम से 06:45 पी एमकाल वेला

रात्रि का चौघड़िया

लाभ – उन्नति- 06:45 पी एम से 08:09 पी एमकाल रात्रि

उद्वेग – अशुभ- 08:09 पी एम से 09:33 पी एम

शुभ – उत्तम- 09:33 पी एम से 10:57 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 10:57 पी एम से 12:22 ए एम, अप्रैल 12

चर – सामान्य– 12:22 ए एम से 01:46 ए एम, अप्रैल 12

रोग – अमंगल- 01:46 ए एम से 03:10 ए एम, अप्रैल 12

काल – हानि- 03:10 ए एम से 04:35 ए एम, अप्रैल 12

लाभ – उन्नति– 04:35 ए एम से 05:59 ए एम, अप्रैल 12काल रात्रि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।