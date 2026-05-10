Aaj Ka Panchang 10 May 2026 (पंचांग 10 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि दोपहर 3 बजकर 6 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र के साथ ब्रह्म, इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 10 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

वार-रविवार

तिथि- कृष्ण पक्ष अष्टमी दोपह 03:06 , फिर नवमी तिथि आरंभ

नक्षत्र-धनिष्ठा – 11:24 पीएम, फिर शतभिषा नक्षत्र आरंभ

करण

कौलव – 02:40 एएम – 03:07 पीएम

तैतिल – 03:07 पीएम– 11 मई 03:22 एएम

योग

ब्रह्म – May 10 02:35 एएम– 11 मई 02:08 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:52 एएम

सूर्यास्त – 6:54 पीएम

चन्द्रोदय – 10 मई 1:11 एएम

चन्द्रास्त – 10 मई 12:37 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 5:16 पीएम– 6:54 पीएम

यम गण्ड – 12:23 पीएम– 2:01 पीएम

कुलिक – 3:38 पीएम– 5:16 पीएम

दुर्मुहूर्त – 05:09 पीएम– 06:02 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 एएम– 12:49 पीएम

अमृत काल – 01:47 पीएम– 03:29 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 एएम– 05:03 एएम

सूर्य राशि- सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि– चंद्रमा 10 मई 12:12 पीएम तक मकर राशि उपरांत कुंभ राशि प्रवेश कर जाएंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।

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